Ученые назвали занятия для предотвращения старения мозга





По мнению экспертов, некоторые увлечения и занятия помогут замедлить старение мозга. Более 2,8 тысяч пожилых людей по просьбе ученых в течение определенного времени проходили «умственную переподготовку». Респондентов разделили на бригады: скорость обработки информации, рассуждение, ассоциации и обучение в применении визуализации. Позже выяснилось, что все эти виды подготовки смогли улучшить умственные умения пенсионеров.Получив результаты исследования и изучив их, американские специалисты посоветовали для предотвращения мозга искать узоры в цифрах и символах, придумывать новые методики запоминания, искать новые маршруты в уже проходимых местах, играть на новых инструментах, пользоваться чаще «нерабочей» рукой, также поощряется физическая активность и применение средиземноморской диеты.