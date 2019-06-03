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Ученые назвали занятия для предотвращения старения мозга

Сохранить ясность ума и умственные способности мозга поможет не только разгадывание судоку, но и другие занятия. Исследование на эту тему провели ученые из США.
Ученые назвали занятия для предотвращения старения мозга

По мнению экспертов, некоторые увлечения и занятия помогут замедлить старение мозга. Более 2,8 тысяч пожилых людей по просьбе ученых в течение определенного времени проходили «умственную переподготовку». Респондентов разделили на бригады: скорость обработки информации, рассуждение, ассоциации и обучение в применении визуализации. Позже выяснилось, что все эти виды подготовки смогли улучшить умственные умения пенсионеров.

Получив результаты исследования и изучив их, американские специалисты посоветовали для предотвращения мозга искать узоры в цифрах и символах, придумывать новые методики запоминания, искать новые маршруты в уже проходимых местах, играть на новых инструментах, пользоваться чаще «нерабочей» рукой, также поощряется физическая активность и применение средиземноморской диеты.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:54

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