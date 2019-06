FAW представил комплектации обновленного кроссовера Besturn X40 для РФ

Под капотом китайского кроссовера Besturn X40 окажется безальтернативный 1,6-литровый бензиновый двигатель, способный выдавать 108 лошадиных сил. Базовая версия МТ Сomfort получит множество систем безопасности, включая: ABS, EBA, EBD и TCS. Также авто будет иметь подушки безопасности для водителя и пассажиров, регулируемые зеркала заднего вида с подогревом, 8-дюймовую мультимедийную систему, 4 динамика, кресла с электрорегулировкой, задний парктроник и кондиционер.Besturn X40 MT Luxury порадует покупателя появление двух дополнительных систем безопасности – ESP и HAS. Такой кроссовер получит функцию «Follow me home», она позволяет освещать пространство вокруг авто после закрывания машины, а также камеру заднего вида, люк с электроприводом, светодиодные фары, круиз-контроль, датчик света, 6 колонок и руль с множеством функций.Версии МТ Сomfort и MT Luxury получат 5-ступенчатую механическую коробку переключения передач, а AT Luxury – 6-ступенчатый «автомат» последнего поколения Aisin. Ценники на комплектации обновленного китайского кроссовера Besturn X40 в РФ будут опубликованы ближе к старту продаж.