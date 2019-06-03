АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выявили поддающиеся лечению типы кровоизлияния в мозг
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

FAW представил комплектации обновленного кроссовера Besturn X40 для РФ

Китайский автопроизводитель FAW уже в текущем месяце начнет продажи обновленного кроссовера Besturn X40 в РФ. Бренд представил три комплектации, которые будут доступны российским покупателям: МТ Сomfort, MT Luxury и AT Luxury.
FAW представил комплектации обновленного кроссовера Besturn X40 для РФ

Под капотом китайского кроссовера Besturn X40 окажется безальтернативный 1,6-литровый бензиновый двигатель, способный выдавать 108 лошадиных сил. Базовая версия МТ Сomfort получит множество систем безопасности, включая: ABS, EBA, EBD и TCS. Также авто будет иметь подушки безопасности для водителя и пассажиров, регулируемые зеркала заднего вида с подогревом, 8-дюймовую мультимедийную систему, 4 динамика, кресла с электрорегулировкой, задний парктроник и кондиционер.

Besturn X40 MT Luxury порадует покупателя появление двух дополнительных систем безопасности – ESP и HAS. Такой кроссовер получит функцию «Follow me home», она позволяет освещать пространство вокруг авто после закрывания машины, а также камеру заднего вида, люк с электроприводом, светодиодные фары, круиз-контроль, датчик света, 6 колонок и руль с множеством функций.

Версии МТ Сomfort и MT Luxury получат 5-ступенчатую механическую коробку переключения передач, а AT Luxury – 6-ступенчатый «автомат» последнего поколения Aisin. Ценники на комплектации обновленного китайского кроссовера Besturn X40 в РФ будут опубликованы ближе к старту продаж.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Асмус призвала запретить
Ученые выявили поддающиеся лечению типы
Росздравнадзор: Популярные таблетки от
FAW представил комплектации
ЦБ намерен ввести верификацию
Ксения Алферова продемонстрировала
Вассерман оценил слова военного
Названы 5 лучших смартфонов до 20 000
В Удмуртии годовалый ребенок выпал из
Ученые из Дании развенчали миф о
Оснащение смартфона Huawei Maimang 8
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов
Ученые: Комбинация клетчатки и
Влад Соколовский вспомнил о годовщине
Fly выпустила бюджетный смартфона Life
Катерина Шпица пожаловалась на
После полета на МКС космонавты начали
В Великобритании Меган Маркл
Президент Сербии выразил благодарность
Онкологи из РФ нашли препарат для
В России начались продажи Huawei P
В Сети показали рендер нового поколения
Знаменитый клоун Валерий Серебряков
Медики рассказали, кому лучше не
В выпуклости Млечного Пути обнаружены
«Годы упорного труда»: Александр
LG готовит к выпуску бюджетный смартфон
“АвтоВАЗ” объявил цены на внедорожный
Ученые рассказали об опасности храпа у
В Симферополе 26-летняя девушка погибла
Просмотреть все новости