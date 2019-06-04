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Ляйсан Утяшева показала фанатам лицо шестилетнего сына Роберта

Знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева показала многочисленным фанатам лицо шестилетнего сына Роберта. Ролик появился на странице супруги Павла Воли в Instagram в День защиты детей.

Ляйсан Утяшева показала фанатам лицо шестилетнего сына Роберта

Спортсменка, долгое время отказывавшаяся показывать собственных детей общественности, решила все же разместить видео с сыном. На опубликованных кадрах можно увидеть Роберта в солнцезащитных очках, а также его сестру Софию и родителя Павла Волю.

Ролик сопровождает песня сына, премьера которой состоялась несколько недель назад. Ляйсан Утяшева объяснила фанатам, что они с мужем незаметно записали голоса детей на диктофон, а потом втайне от них написали музыку. Она отметила, что теперь вся семья "не может соскочить с этих песен".

Публикация артистки получила массу положительных отзывов. Большинство комментаторов сошлись на том, что Роберт Воля очень похож на звездного родителя. По мнению фолловеров, мальчик унаследовал от отца не только внешние данные, но характер и талант.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 02:08

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