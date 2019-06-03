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Ученые нашли новый способ борьбы с непереносимостью глютена
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Ученые нашли новый способ борьбы с непереносимостью глютена

Группа европейских ученых нашла новый способ борьбы с непереносимостью глютена у некоторых людей. Для этого специалисты собираются проводить минимальную модификацию данного белка с помощью натуральных веществ, что позволит помочь тем, кто более целиакией.
Ученые нашли новый способ борьбы с непереносимостью глютена

В последние годы непереносимость глютена распространяется на все большое число людей, поэтому ученые во всем мире ищут способы борьбы с проблемой. Такая ситуация наблюдается у людей, которые болеют целиакией, данная болезнь изменяет структуру и функции кишечных эпителиальных клеток. Это приводит к тому, что у организма возникает негативная реакция на все продукты, содержащие глютен.

Сейчас данную проблему решают с помощью производства еды без содержания данного белка, но у такой пищи существуют серьезные недостатки: в ней много сахара, теряются полезные свойства, а также наблюдаются проблемы с ее усваиванием. Группа европейских ученых нашла способ разрешить эту ситуации и помочь многим людям.

Специалисты предлагают проводить минимальную модификацию самого глютена, что приведет к отсутствию негативной реакции со стороны кишечника. Для этого будет использоваться природный полисахарид – хитозан. Он позволит реорганизовать структуру белка и сделать его полностью безопасным для людей, больных целиакией. Подобные изменения не приведут к тому, что продукты потеряют свои свойства, вкус, текстуру и другие подобные характеристики.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:45

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