Ученые нашли новый способ борьбы с непереносимостью глютена





В последние годы непереносимость глютена распространяется на все большое число людей, поэтому ученые во всем мире ищут способы борьбы с проблемой. Такая ситуация наблюдается у людей, которые болеют целиакией, данная болезнь изменяет структуру и функции кишечных эпителиальных клеток. Это приводит к тому, что у организма возникает негативная реакция на все продукты, содержащие глютен.Сейчас данную проблему решают с помощью производства еды без содержания данного белка, но у такой пищи существуют серьезные недостатки: в ней много сахара, теряются полезные свойства, а также наблюдаются проблемы с ее усваиванием. Группа европейских ученых нашла способ разрешить эту ситуации и помочь многим людям.Специалисты предлагают проводить минимальную модификацию самого глютена, что приведет к отсутствию негативной реакции со стороны кишечника. Для этого будет использоваться природный полисахарид – хитозан. Он позволит реорганизовать структуру белка и сделать его полностью безопасным для людей, больных целиакией. Подобные изменения не приведут к тому, что продукты потеряют свои свойства, вкус, текстуру и другие подобные характеристики.