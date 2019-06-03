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ESA не исключают, что миссия на Марс окажется смертельной для астронавтов

Сотрудники ESA предполагают, что пилотируемая миссия на Марс окажется смертельной для астронавтов. Главной опасностью для человека станет космическая радиация.
ESA не исключают, что миссия на Марс окажется смертельной для астронавтов

Ученые отметили, что каждую секунду через космический вакуум со скоростью, близкой к скорости света, проносятся заряженные частицы. Магнитное поле Земли и атмосфера защищают человека от губительного влияния. Однако астронавты на МКС получают в 200 раз более высокий уровень радиации, чем пилоты самолета. В течение перелета к Марсу, который займет 7-8 месяцев, астронавты могут получить смертельную дозу облучения. Негативное влияние может затронуть мозг, центральную нервную систему и сердце.

Ученые исследуют космическое излучение и выясняют долгосрочные эффекты его влияния на человека. Выяснилось, что шестимесячный полет на Марс приведет к получению 60% от общего предела радиации, который полагается космонавту на всю карьеру.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:25

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