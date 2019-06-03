ESA не исключают, что миссия на Марс окажется смертельной для астронавтов





Ученые отметили, что каждую секунду через космический вакуум со скоростью, близкой к скорости света, проносятся заряженные частицы. Магнитное поле Земли и атмосфера защищают человека от губительного влияния. Однако астронавты на МКС получают в 200 раз более высокий уровень радиации, чем пилоты самолета. В течение перелета к Марсу, который займет 7-8 месяцев, астронавты могут получить смертельную дозу облучения. Негативное влияние может затронуть мозг, центральную нервную систему и сердце.Ученые исследуют космическое излучение и выясняют долгосрочные эффекты его влияния на человека. Выяснилось, что шестимесячный полет на Марс приведет к получению 60% от общего предела радиации, который полагается космонавту на всю карьеру.