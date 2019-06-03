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Инновационная терапия замедлила развитие рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы считается одной из самых смертоносных болезней в мире: больные им люди часто не живут дольше года. Ученые из США разработали новую терапию, которая может в корне изменить такую негативную ситуацию.
Инновационная терапия замедлила развитие рака поджелудочной железы

Представители Медицинского центра Университета Чикаго обследовали пациентов с мутацией гена BRCA, которая приводила к наследованию заболевания другими поколениями. Мутация воздействует на умение организма восстанавливать поврежденную ДНК, что вызывается разными факторами. Нормальные клетки способны привести в порядок организм, но измененные – нет, к тому же они начинают неправильно функционировать из-за своего болезненного положения.

В процессе исследования ученые проанализировали состояние 3300 человек с раком поджелудочной железы, обнаружив 250 больных с дефектным геном. Далее они распределили препарат олапариб среди первой группы испытуемых и выдали плацебо второй. Выяснилось, что олапариб смог снизить риск распространения заболевания на 47% по сравнению с контрольной группой лиц. Люди, принимавшие это лекарство, чувствовали себя намного лучше, менее страдая от онкологии, чем те, кто потреблял плацебо. Стало известно и то, что у пациентов, у которых опухоль уменьшалась при приеме инновационного препарата, зловредный нарост продолжал сокращаться еще в течение определенного времени, и сама ситуация уже была менее страшной. По словам американских медиков, суть в том, что благодаря этому опасный недуг можно взять под врачебный контроль, предотвращая его развитие.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:00

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