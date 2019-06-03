Приставы требуют у звезды «Дома-2» Саши Задойнова 400 тысяч рублей
Бывший участник телепроекта «Дом-2» Александр Задойнов с прошедшего года не выплачивал своим несовершеннолетним наследницам алименты. Выяснилось, что приставы требуют у телезнаменитости 400 тысяч рублей.
На днях в Интернете появились сведения о том, что к звезде «Дома-2» пожаловали судебные приставы, которые попытались взыскать с мужчины задолженность. Оказывается, что первой супруге Задойнов задолжал 235 тысяч рублей, а гражданской жене Элине Камирен – 130 тысяч рублей.
Считанные часы назад журналистам удалось выйти на связь с экс-участником «Дома-2», который не стал отрицать того факта, что его навещали приставы. По словам Александра, наказание в виде 40 часов обязательных работ было установлено еще в 2018 году, поэтому считает информацию СМИ «исковерканной».
Также Александр указал на то, что пока не может рассчитаться со своими бывшими избранницам по всех долгах, так как сейчас у него нет постоянной работы. Оказывается, что бывший герой реалити-шоу «Дом-2» даже не знает, насколько правдивы те суммы, которые озвучивают судебные приставы, сообщает Starhit.
Отметим, что лишь недавно у Задойнова появилась возможность общаться с младшей наследницей, ведь до этого Камирен напрочь запрещала Саше видеться с дочкой.
На днях в Интернете появились сведения о том, что к звезде «Дома-2» пожаловали судебные приставы, которые попытались взыскать с мужчины задолженность. Оказывается, что первой супруге Задойнов задолжал 235 тысяч рублей, а гражданской жене Элине Камирен – 130 тысяч рублей.
Считанные часы назад журналистам удалось выйти на связь с экс-участником «Дома-2», который не стал отрицать того факта, что его навещали приставы. По словам Александра, наказание в виде 40 часов обязательных работ было установлено еще в 2018 году, поэтому считает информацию СМИ «исковерканной».
«Со мной на днях связывались судебные приставы, мы вели разговор о том, что уладим эту проблему», - подчеркнул Задойнов.
Также Александр указал на то, что пока не может рассчитаться со своими бывшими избранницам по всех долгах, так как сейчас у него нет постоянной работы. Оказывается, что бывший герой реалити-шоу «Дом-2» даже не знает, насколько правдивы те суммы, которые озвучивают судебные приставы, сообщает Starhit.
Отметим, что лишь недавно у Задойнова появилась возможность общаться с младшей наследницей, ведь до этого Камирен напрочь запрещала Саше видеться с дочкой.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:30