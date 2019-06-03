Эксперт рассказал о полезных свойствах конского щавеля





О полезных свойствах конского щавеля рассказал Валерий Мелик-Гусейнов, являющийся профессором Пятигорской государственной фармацевтической академии. Эксперт отмечает, данное народное средство имеет широкий спектр применения и может быть эффективным против совершенно разных болезней. Чаще всего данный щавель применяют для лечения проблем желудочно-кишечного тракта. Из него делают настойки и отвары, но при этом важно знать, что в малом количестве данное растение имеет вяжущее действие, а в большом – слабительное. Это народное средство также имеет желчегонный эффект, поэтому помогает очищать организм.Конский щавель полезен и для сердечно-сосудистой системы. Он хорошо справляется с гипертонической болезнью и атеросклерозом, при котором в сосудах и артериях образуются жировой налет. Листы данного растения отлично помогают против многих кожных заболеваний, сопровождающихся зудом.У конского щавеля есть и противопоказания, отмечает эксперт. Его нельзя применять беременным и людям, предрасположенным к образованию камней в почках.