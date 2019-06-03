Под Новосибирском в результате ДТП погибла молодая девушка





ДТП произошло в 17:30 по местному времени. Транспортное средство ВАЗ-21093 ехало по сельской дороге из деревни Благовещенка в сторону Никитинки. В один момент 41-летний водитель потерял управление, из-за чего машина съехала в кювет, где перевернулась.20-летняя девушка погибла в результате данного ДТП, она находилась в салоне отечественного автомобиля. Также пострадал ребенок 2016 года рождения, его доставили в местное медицинское учреждение с травмой головы, подобности его состояния не сообщаются. Пострадал ли в данном ДТП сам водитель неизвестно.Новосибирское областное ГУ МВД уже изучает данное смертельное происшествие. На месте работают специалисты, устанавливающие все обстоятельства аварии. Ими уже была начата доследственная проверка, по результатам которой будут вынесены правомерные решения относительно данной ситуации. В настоящий момент неизвестно, по какой причине 41-летний водитель потерял управление, из-за чего легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся.