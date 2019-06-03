Эксперты озвучили распространенные опасности от использования смартфона





Согласно статистике, ежегодно из-за пользования смартфонов во время вождения автомобиля в аварии попадают около 1,5 миллиона людей. Из-за чрезмерного использования гаджета страдают мышцы, суставы и нервы, поэтому нельзя проводить время в одном и том же положении часто. Яркость экрана создает нагрузку на глаза, что приводит к синдрому сухости. Появляются проблемы со сном из-за света от экрана в вечернее время. Люди, пользующиеся смартфоном во время разговора концентрируют свое внимание на услышанном на 37% меньше. Это отдаляет в общении из-за чего пользователь смартфона рискует близостью с друзьями и родственниками.Если человек часто проводит время в Сети, то после утечки личной информации может произойти кража личности. Когда человек не держит осанку во время пользования смартфоном, это может привести к проблемам с позвоночником и психикой.