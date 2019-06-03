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Эксперты озвучили распространенные опасности от использования смартфона

Эксперты создали список наиболее распространенных опасностей использования смартфона. Данный аппарат может привести к серьезным расстройствам и даже травмам.
Эксперты озвучили распространенные опасности от использования смартфона

Согласно статистике, ежегодно из-за пользования смартфонов во время вождения автомобиля в аварии попадают около 1,5 миллиона людей. Из-за чрезмерного использования гаджета страдают мышцы, суставы и нервы, поэтому нельзя проводить время в одном и том же положении часто. Яркость экрана создает нагрузку на глаза, что приводит к синдрому сухости. Появляются проблемы со сном из-за света от экрана в вечернее время. Люди, пользующиеся смартфоном во время разговора концентрируют свое внимание на услышанном на 37% меньше. Это отдаляет в общении из-за чего пользователь смартфона рискует близостью с друзьями и родственниками.

Если человек часто проводит время в Сети, то после утечки личной информации может произойти кража личности. Когда человек не держит осанку во время пользования смартфоном, это может привести к проблемам с позвоночником и психикой.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:45

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