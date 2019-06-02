Пользователи собрали в одном ролике 13 лет истории самых популярных роликов на YouTube
Пользователи Reddit создали ролик, где собрали 13 лет истории наиболее популярных видео ресурса YouTube. За четыре минуты создателям удалось показать, как менялся топ-10 самых просматриваемых сюжетов хостинга.
В записи охвачен период с 2006 по 2019 год. В кадре можно увидеть названия и количество просмотров. В первой половине 2006 года наибольшее внимание юзеров привлек ролик Myspace — THE MOVIE!. Он получил более двух миллионов просмотров. После этого лидирующие позиции по просмотрам заняла главная тема в "Покемонах".
Популярностью пользовались музыкальные клипы: Sorry Джастина Бибера - 2,97 миллиарда просмотров; PSY с Gangnam Style - миллиард просмотров, Адель с Hello - 2,37 миллиарда просмотров. Кэти Перри и ее клип Roar набрали 2,58 миллиарда просмотров и многие другие. На период 21 мая 2019 года клип на композицию Despacito может похвастаться более 6 миллиардами просмотров.
В записи охвачен период с 2006 по 2019 год. В кадре можно увидеть названия и количество просмотров. В первой половине 2006 года наибольшее внимание юзеров привлек ролик Myspace — THE MOVIE!. Он получил более двух миллионов просмотров. После этого лидирующие позиции по просмотрам заняла главная тема в "Покемонах".
Популярностью пользовались музыкальные клипы: Sorry Джастина Бибера - 2,97 миллиарда просмотров; PSY с Gangnam Style - миллиард просмотров, Адель с Hello - 2,37 миллиарда просмотров. Кэти Перри и ее клип Roar набрали 2,58 миллиарда просмотров и многие другие. На период 21 мая 2019 года клип на композицию Despacito может похвастаться более 6 миллиардами просмотров.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:30