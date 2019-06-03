Яна Рудковская воспитывает сына Александра, используя пример Евгения Плющенко
Телеведущая Яна Рудковская рассказала, как воспитывает сына с характером лидера. На своей странице в сети Instagram звезда призналась, что примером стал ее звездный супруг Евгений Плющенко.
Сын Рудковской и Плющенко, шестилетний Александр Плющенко, занимается фигурным катанием и участвует в рекламных акциях. По словам звездной матери, она растит ребенка в строгости и по расписанию, но у него хватает времени на отдых и встречи с друзьями. В гости к нему приходят соседские ребята и друзья из Академии фигурного катания. Дети развлекались при помощи шахмат, футбола и бадминтона. Яна Рудковская подчеркнула, что у ее ребенка характер лидера, и он никогда не согласится делать то, что ему не хочется.
Примером для ребенка является его звездный отец, который ни дня не может прожить без спорта. Поэтому Александр Плющенко любит активные игры и не увлекается гаджетами.
Сын Рудковской и Плющенко, шестилетний Александр Плющенко, занимается фигурным катанием и участвует в рекламных акциях. По словам звездной матери, она растит ребенка в строгости и по расписанию, но у него хватает времени на отдых и встречи с друзьями. В гости к нему приходят соседские ребята и друзья из Академии фигурного катания. Дети развлекались при помощи шахмат, футбола и бадминтона. Яна Рудковская подчеркнула, что у ее ребенка характер лидера, и он никогда не согласится делать то, что ему не хочется.
Примером для ребенка является его звездный отец, который ни дня не может прожить без спорта. Поэтому Александр Плющенко любит активные игры и не увлекается гаджетами.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:14