Яна Рудковская воспитывает сына Александра, используя пример Евгения Плющенко

Сын Рудковской и Плющенко, шестилетний Александр Плющенко, занимается фигурным катанием и участвует в рекламных акциях. По словам звездной матери, она растит ребенка в строгости и по расписанию, но у него хватает времени на отдых и встречи с друзьями. В гости к нему приходят соседские ребята и друзья из Академии фигурного катания. Дети развлекались при помощи шахмат, футбола и бадминтона. Яна Рудковская подчеркнула, что у ее ребенка характер лидера, и он никогда не согласится делать то, что ему не хочется.Примером для ребенка является его звездный отец, который ни дня не может прожить без спорта. Поэтому Александр Плющенко любит активные игры и не увлекается гаджетами.