АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Австралии врачи случайно начали пожар во время операции на открытом сердце
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Яна Рудковская воспитывает сына Александра, используя пример Евгения Плющенко

Телеведущая Яна Рудковская рассказала, как воспитывает сына с характером лидера. На своей странице в сети Instagram звезда призналась, что примером стал ее звездный супруг Евгений Плющенко.
Яна Рудковская воспитывает сына Александра, используя пример Евгения Плющенко

Сын Рудковской и Плющенко, шестилетний Александр Плющенко, занимается фигурным катанием и участвует в рекламных акциях. По словам звездной матери, она растит ребенка в строгости и по расписанию, но у него хватает времени на отдых и встречи с друзьями. В гости к нему приходят соседские ребята и друзья из Академии фигурного катания. Дети развлекались при помощи шахмат, футбола и бадминтона. Яна Рудковская подчеркнула, что у ее ребенка характер лидера, и он никогда не согласится делать то, что ему не хочется.

Примером для ребенка является его звездный отец, который ни дня не может прожить без спорта. Поэтому Александр Плющенко любит активные игры и не увлекается гаджетами.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Цены на продукты не вырастут из-за
Аскольд Запашный боится, что его дети
Под Новосибирском в результате ДТП
В Huawei объяснили дороговизну Honor 20
Врачи: Инфаркт у мужчин и женщин имеет
Дочери Ксении Бородиной и рэпера
Greely представила новый кроссовер
В Приамурье в детском лагере во время
Звезда «Дома-2» Саша Гобозов научил
В Австралии врачи случайно начали пожар
Яна Рудковская воспитывает сына
Ольге Бузовой пришлось лично
Эксперты озвучили лучшие средства от
Диетологи назвали ключевые способы
«Поцелуйчик моей крестнице»: Игорь
Исследование: Владельцы собак живут
Киану Ривз может сняться в экранизации
Apple добавит приложение «Калькулятор»
Евгений Плющенко показал архивное видео
Ученые рассказали о влиянии группы
К 2025 году Audi намерена представить
Пользователи собрали в одном ролике 13
Медики назвали продукты для густых и
Алена Яковлева рассказала о трудностях
Медики назвали продукты, помогающие при
Обозначены регионы РФ, где больше всего
Юлия Ковальчук призналась, что не
Google научила Chrome проецировать
Ученые обнаружили связь между озоном и
Татьяна Брухунова вместе с Евгением
Просмотреть все новости