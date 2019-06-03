«Поцелуйчик моей крестнице»: Игорь Николаев прокомментировал новое фото Лизы Галкиной

Обновление Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram. Комик показал очередное фото Лизы Галкиной, позирующей возле цветов. Данный снимок супруг Аллы Пугачевой приурочил ко Дню защиты детей, который празднуется 1 июля. Он призвал всех людей беречь своих наследников и окружать их исключительно любовью. Артист уверен: подобный подход в воспитании в последствии положительно скажется на всем мире: «Ваша любовь к ним сейчас – это мир в любви в будущем».Снимок с Лизой Галкиной прокомментировали многие звезды российского шоу-бизнеса. Модель и дизайнер Наталья Якимовская назвала дочь Аллы Пугачевой «солнышком». Полина Гагарина написала: «Чудесная девочка! Лапушка». «Чудо чудесное. Любуюсь», - отметила Алика Смехова. Известный продюсер Яна Рудковская ограничилась смайликом в форме сердца.Несмотря на все эти комментарии отечественных звезд, под новым снимком Лизы Галкиной, главный из них оставил композитор Игорь Николаев, он приходится дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой крестным. «Привет и поцелуйчик моей крестнице», - написал он. «Обязательно!» - ответил ему юморист.