АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети опубликованы макеты iPhone 11 и iPhone 11 Max с тройной основной камерой
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

«Поцелуйчик моей крестнице»: Игорь Николаев прокомментировал новое фото Лизы Галкиной

Максим Галкин опубликовал очередное фото своей дочки Лизы Галкиной. Многие звезды российского шоу-бизнеса прокомментировали данный снимок, среди них оказался и композитор Игорь Николаев, приходящийся девочке крестным.
«Поцелуйчик моей крестнице»: Игорь Николаев прокомментировал новое фото Лизы Галкиной

Обновление Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram. Комик показал очередное фото Лизы Галкиной, позирующей возле цветов. Данный снимок супруг Аллы Пугачевой приурочил ко Дню защиты детей, который празднуется 1 июля. Он призвал всех людей беречь своих наследников и окружать их исключительно любовью. Артист уверен: подобный подход в воспитании в последствии положительно скажется на всем мире: «Ваша любовь к ним сейчас – это мир в любви в будущем».

Снимок с Лизой Галкиной прокомментировали многие звезды российского шоу-бизнеса. Модель и дизайнер Наталья Якимовская назвала дочь Аллы Пугачевой «солнышком». Полина Гагарина написала: «Чудесная девочка! Лапушка». «Чудо чудесное. Любуюсь», - отметила Алика Смехова. Известный продюсер Яна Рудковская ограничилась смайликом в форме сердца.
«Поцелуйчик моей крестнице»: Игорь Николаев прокомментировал новое фото Лизы Галкиной

Несмотря на все эти комментарии отечественных звезд, под новым снимком Лизы Галкиной, главный из них оставил композитор Игорь Николаев, он приходится дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой крестным. «Привет и поцелуйчик моей крестнице», - написал он. «Обязательно!» - ответил ему юморист.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Поцелуйчик моей крестнице»: Игорь
Исследование: Владельцы собак живут
Киану Ривз может сняться в экранизации
Apple добавит приложение «Калькулятор»
Евгений Плющенко показал архивное видео
Ученые рассказали о влиянии группы
К 2025 году Audi намерена представить
Пользователи собрали в одном ролике 13
Медики назвали продукты для густых и
Алена Яковлева рассказала о трудностях
Медики назвали продукты, помогающие при
Обозначены регионы РФ, где больше всего
Юлия Ковальчук призналась, что не
Google научила Chrome проецировать
Ученые обнаружили связь между озоном и
Татьяна Брухунова вместе с Евгением
Психологи: Жесткие сексуальные "игры"
Мария Максакова считает, что дочь
Рособрнадзор: За нарушения с ЭГЭ были
Певица Альбина Джанабаева и актер Игорь
В Финляндии запретили ввоз и продажу
Критик Соседов рассказал, почему
Названы наиболее популярные товары,
В 2020 году Эмир Кустурица выпустит
NASA прогнозирует исчезновение Большого
Похудевшая Анастасия Ивлеева показала
В Сети опубликованы макеты iPhone 11 и
Звезда “Игры престолов” Софи Тернер
Новый Mercedes-Benz CLA недавно
Крис Хемсворт назвал причины, мешающие
Просмотреть все новости