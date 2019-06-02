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Ксения Собчак показала поклонникам подросшего сына Платона

Экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак продемонстрировала поклонникам своего подросшего наследника. По мнению фолловеров, Платон очень похож на отца скандально известной тележурналистки.

Ксения Собчак показала поклонникам подросшего сына Платона

Считанные часы назад Собчак опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на которой запечатлен ее единственный сын. Нужно сказать, что Ксения довольно редко радует своих фанатов снимками, на которых видно лицо Платона, вполне вероятно, что именно поэтому подобные кадры буквально «взрывают» социальные сети.

«Хорошего вам вечера, а мы сруливаем!» - подписала фото экс-претендент на пост главы РФ в 2018 году.

Отметим, что и в этот раз подписчики Собчак буквально «закидали» малыша приятными комментариями. Один за другим читатели принялись писать, что наследник Ксении очень красивый и светлый мальчик, однако большинство фанатов бывшей ведущей «Дома-2» указывали на то, что Платон невероятно похож на своего дедушку – папу телезвезды Анатолия Александровича.

Ксения Собчак показала поклонникам подросшего сына Платона

«Красивый мальчик. Очень похож на Вашего папу», «Как же он похож на Анатолия Александровича. Прям маленькая копия», «Замечательный малыш, похож на дедушку Толю!» - продолжают писать подписчики Собчак.

Не остались в стороне и коллеги Ксении. К примеру, Алена Водонаева поддержала высказывания фолловеров о том, что Платон похож на дедушку, а Наталья Чистякова-Ионова просто назвала мальчика «лапуней».

К слову, в свою очередь отцу Платона Максиму Виторгану не очень нравится, что фото мальчика появляются в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:38

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