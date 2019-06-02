Компания Microsoft презентовала нейросеть, трансформирующую музыку в изображение
Сотрудники компании Microsoft презентовали нейросеть, которая переводит музыку в изображение. Картины, представленные на видео, похожи на работы абстракциониста Кандинского.
Российский художник Василий Кандинский был уверен, что образы и музыка неразрывно связаны. Основоположник “цветомузыки” презентовал картину “Москва I”, которая появилась в результате прослушивания оперы “Лоэнгрин” Рихарда Вагнера. На полотнах художника разработчики обучали нейросеть рисованию музыки. В работа применялась генеративно-состязательная модель, при которой одна часть нейросети создает произведения, а вторая занимается оценкой.
При содействии нейросети была создана картина на песню группы “Альянс” “На заре”, популярной в 90-е годы. Название песни символизирует начало работы нейросети, которая находится на первых этапах своего развития. Пользователи YouTube, где было презентовано видео, пытаются определить, на что похожи отдельные фрагменты.
Российский художник Василий Кандинский был уверен, что образы и музыка неразрывно связаны. Основоположник “цветомузыки” презентовал картину “Москва I”, которая появилась в результате прослушивания оперы “Лоэнгрин” Рихарда Вагнера. На полотнах художника разработчики обучали нейросеть рисованию музыки. В работа применялась генеративно-состязательная модель, при которой одна часть нейросети создает произведения, а вторая занимается оценкой.
При содействии нейросети была создана картина на песню группы “Альянс” “На заре”, популярной в 90-е годы. Название песни символизирует начало работы нейросети, которая находится на первых этапах своего развития. Пользователи YouTube, где было презентовано видео, пытаются определить, на что похожи отдельные фрагменты.
Технологии / Выбор редакции
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:45