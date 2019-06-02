Компания Microsoft презентовала нейросеть, трансформирующую музыку в изображение





Российский художник Василий Кандинский был уверен, что образы и музыка неразрывно связаны. Основоположник “цветомузыки” презентовал картину “Москва I”, которая появилась в результате прослушивания оперы “Лоэнгрин” Рихарда Вагнера. На полотнах художника разработчики обучали нейросеть рисованию музыки. В работа применялась генеративно-состязательная модель, при которой одна часть нейросети создает произведения, а вторая занимается оценкой.При содействии нейросети была создана картина на песню группы “Альянс” “На заре”, популярной в 90-е годы. Название песни символизирует начало работы нейросети, которая находится на первых этапах своего развития. Пользователи YouTube, где было презентовано видео, пытаются определить, на что похожи отдельные фрагменты.