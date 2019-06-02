АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предложили лечение пострадавшей памяти при помощи электрических импульсов
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Компания Microsoft презентовала нейросеть, трансформирующую музыку в изображение

Сотрудники компании Microsoft презентовали нейросеть, которая переводит музыку в изображение. Картины, представленные на видео, похожи на работы абстракциониста Кандинского.
Компания Microsoft презентовала нейросеть, трансформирующую музыку в изображение

Российский художник Василий Кандинский был уверен, что образы и музыка неразрывно связаны. Основоположник “цветомузыки” презентовал картину “Москва I”, которая появилась в результате прослушивания оперы “Лоэнгрин” Рихарда Вагнера. На полотнах художника разработчики обучали нейросеть рисованию музыки. В работа применялась генеративно-состязательная модель, при которой одна часть нейросети создает произведения, а вторая занимается оценкой.

При содействии нейросети была создана картина на песню группы “Альянс” “На заре”, популярной в 90-е годы. Название песни символизирует начало работы нейросети, которая находится на первых этапах своего развития. Пользователи YouTube, где было презентовано видео, пытаются определить, на что похожи отдельные фрагменты.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Выбор редакции
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Монеточка презентовала клип на
Компания Microsoft презентовала
Ксения Собчак показала поклонникам
Автоэксперт рассказал о том, как часто
Звезда «Дома-2» Вика Комиссарова
"Это прекрасно": Дмитрий Шепелев с
Ученые нашли связь между варикозом и
Ксения Бородина призналась, что не
Звезда сериала “Игра престолов” Ричард
Ученые разработали онлайн-тест для
Екатерина Климова с дочерью Елизаветой
В Венеции круизный лайнер протаранил
Алена Яковлева «обошла» на кастинге
Honor 20 и Honor 20 Pro оборудовали
Лоза обвинил Алсу в ложной
Медики озвучили полезные свойства
Анастасия Шубская мечтает завести с
Специалисты перечисли полезные свойства
Дана Борисова вышла замуж за Андрея
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых
Звезда “Саша+Маша” Елена Бирюкова
Microsoft убрала ноутбуки Huawei из
Роза Сябитова рассказала о своих
Медики назвали первые признаки
В Нижнем Тагиле девочка скончалась
Анастасия Стоцкая объяснила, почему сын
Звезда «Дома-2» Кристина Лясковец
Ученым удалось зажечь лампу с помощью
Светлана Иванова похвасталась стройной
Россия в 2019 году увеличила
Просмотреть все новости