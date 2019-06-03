Apple добавит приложение «Калькулятор» на iPad





С подобной просьбой к Apple владельцы планшетов iPad обращаются уже не первый год, но компания никак не реагировала на подобные просьбы. Сейчас ситуация не изменилась, никаких официальных заявлений от бренда не было, но информацию о добавлении в новую версию iOS приложение «Калькулятор» рассказал инсайдер PineLeaks.Он сообщил, что Apple добавит это приложение для планшетов iPad, и оно появится уже в 13 версии «яблочной» операционной системы. Предполагается, что с выходом данной iOS «Калькулятор» станет еще одним стандартным приложением, доступным всем.Никакой информации относительно того, как данная программа будет работать, пока нет. Судя по всему, Apple не собирается выпускать необычный или революционный «Калькулятор», а обойдутся стильным и удобным решением для каждого человека. Некоторые слухи говорят о том, что данное приложение обойдется без полноэкранного режима, оно поместится в отдельном компактном окне. Его можно будет перемещать, увеличивать или уменьшать в размере, а также размещать поверх других окон и программ.При этом Apple рассматривает вариант, когда «Калькулятор» не будет доступен в начальной версии iOS 13, но окончательное решение на данный счет еще не принято.