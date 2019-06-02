Звезда «Дома-2» Кристина Лясковец заявила, что «размер кошелька» имеет большое значение

«Не лишайте себя всего того, что вы могли бы купить, словами «не в деньгах счастье», - подчеркнула блондинка.

«Не ври, что ты бы не хотел/а поехать на дорогой курорт и просто полежать на белом песке. Что ты бы не хотел/а нанять няню или домработницу, потому что ты устала вытирать эту пыль и хотел/а бы уделить себе время», - обратилась Лясковец к подписчикам.

Несмотря на то, что Кристина довольно давно покинула реалити-шоу «Дом-2», за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные поклонники. Каждый день Лясковец выкладывает у себя на страничке в Instagram новые фотографии, видеоролики и Stories, многие из которых не оставляют без внимания пользователей Сети. Вчерашний блог блондинки не стал исключением.Дело в том, что в своем свежем посте Кристина затронула тему «размера кошелька», который, по ее мнению, всегда имел большое значение. Лясковец вспомнила историю о том, как в 9 лет она впервые увидела Disneyland. По словам звезды «Дома-2», она очень благодарна своей маме за то, что в свое время она «купила за деньги» это счастье, о котором она будет помнить на протяжении всей своей жизни.По мнению Кристины, всем и каждому хочется помогать людям, у которых имеются проблемы со здоровьем, однако из-за нехватки финансов этого так и не получается сделать.