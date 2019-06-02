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Медики назвали первые признаки варикозного расширения вен

Согласно статистике проблемы варикозного расширения вен имеется у каждой третьей женщины, а у мужчин данное заболевание появляется всего у одного из десяти. Медики назвали первые признаки данной болезни, которые могут заметить сами люди.
Медики назвали первые признаки варикозного расширения вен

Главным симптомом варикозного расширения вен является повышенная утомляемость ног, даже в случае нахождения в неподвижном состоянии. Подобная ситуация часто сопровождается болью, зудом и жжением в разных частях нижних конечностей. Варикозное расширение вен провоцирует нарушение оттока крови, это происходит из-за слабых стенок сосудов. При таком заболевании также очень часто встречаются проблемы в работе венозных клапанов, именно это приводит к вздутие отдельных областей, заметному на поверхности голеней.

Медики отмечают: когда появляются подобные признаки варикозного расширения вен, то данные процессы уже являются необратимыми. Все, что может сделать человек – это регулярно следить за своим здоровьем и заниматься минимизацией последствий данной болезни. В этом ему может помочь терапия или операции, но к последним врачи прибегают только в крайних случаях.

Варикозное расширение вен возникает не только из-за плохой наследственности, но и по причине неправильного образа жизни. В данном случае опасны обе ситуации. Данное заболевание развивается и у тех, кто работает на ногах, и у тех, кто часто сидит. Также проблему провоцирует лишний вес и беременность.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:40

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