Медики назвали первые признаки варикозного расширения вен





Главным симптомом варикозного расширения вен является повышенная утомляемость ног, даже в случае нахождения в неподвижном состоянии. Подобная ситуация часто сопровождается болью, зудом и жжением в разных частях нижних конечностей. Варикозное расширение вен провоцирует нарушение оттока крови, это происходит из-за слабых стенок сосудов. При таком заболевании также очень часто встречаются проблемы в работе венозных клапанов, именно это приводит к вздутие отдельных областей, заметному на поверхности голеней.Медики отмечают: когда появляются подобные признаки варикозного расширения вен, то данные процессы уже являются необратимыми. Все, что может сделать человек – это регулярно следить за своим здоровьем и заниматься минимизацией последствий данной болезни. В этом ему может помочь терапия или операции, но к последним врачи прибегают только в крайних случаях.Варикозное расширение вен возникает не только из-за плохой наследственности, но и по причине неправильного образа жизни. В данном случае опасны обе ситуации. Данное заболевание развивается и у тех, кто работает на ногах, и у тех, кто часто сидит. Также проблему провоцирует лишний вес и беременность.