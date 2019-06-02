АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предложили лечение пострадавшей памяти при помощи электрических импульсов
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Юлия Снигирь показала, как выглядит без макияжа

Российская актриса Юлия Снигирь опубликовала в сети Instagram фотографию без макияжа. Восхищенные поклонники сравнили кумира с “нежным цветком”.
Юлия Снигирь показала, как выглядит без макияжа

Юлия Снигирь опубликовала кадры с оздоровительного центра, на которых предстала перед публикой без макияжа. Поклонники в комментариях высоко оценили красоту актрисы, назвав ее лицо свежим, как нежный цветок. Юлия Снигирь в своей публикации рассказала об отдыхе в центре, рассказав забавную историю. Артистка решила вечером приобрести немного еды, но их с подругой не выпустили за пределы гостиницы. На следующий день звезда кино проснулась бодрой в 6 утра и увлеклась процедурами.

Актриса отметила, что проходила лечение у успешных врачей со всего мира и даже смогла обсудить питание ребенка. Юлия Снигирь удивила публику рассказом о био-энергетическом тесте, который выявил у звезды некоторые проблемы. Теперь артистке предстоит пройти три сеанса лечения, впечатлениями от чего она пообещала поделиться позже.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россию могут отстранить от
Екатерина Копанова рассказала
США начали запрашивать информацию о
Виктория Лопырева частично показала
Представлен клон Chevrolet Captiva от
Звезда «Дома-2» Юля Салибекова впервые
Ученые предложили лечение пострадавшей
Наследство Юлии Началовой оценили в
Владимир Кузьмин вышел в свет с
Виртуальная реальность улучшает
Юлия Снигирь показала, как выглядит без
Ученые дали несколько советов для
«Я до сих пор люблю Киркорова»:
Елизавета II училась носить корону три
Звезда «Дома-2» Андрей Чуев откровенно
Александр Балуев назвал причину
Каждый второй пенсионер в России
В Сети опубликованы редкие детские фото
Китай проведет расследование
Елизавета Пескова призналась, что ни
Мужчины и женщины назвали идеальное
Старшая дочь Алексея Баталова
Хакеры пытались произвести атаку на
Дочь Любови Успенской разделась в
«Делайте сумасшедшие вещи»: Выбежавшая
В Хабаровске при пожаре в частном доме
Певица Ферджи подала на развод с Джошем
Устаревший Chevrolet Corvette
Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо
Xiaomi может выпустить первый смартфон
Просмотреть все новости