Юлия Снигирь показала, как выглядит без макияжа

Юлия Снигирь опубликовала кадры с оздоровительного центра, на которых предстала перед публикой без макияжа. Поклонники в комментариях высоко оценили красоту актрисы, назвав ее лицо свежим, как нежный цветок. Юлия Снигирь в своей публикации рассказала об отдыхе в центре, рассказав забавную историю. Артистка решила вечером приобрести немного еды, но их с подругой не выпустили за пределы гостиницы. На следующий день звезда кино проснулась бодрой в 6 утра и увлеклась процедурами.Актриса отметила, что проходила лечение у успешных врачей со всего мира и даже смогла обсудить питание ребенка. Юлия Снигирь удивила публику рассказом о био-энергетическом тесте, который выявил у звезды некоторые проблемы. Теперь артистке предстоит пройти три сеанса лечения, впечатлениями от чего она пообещала поделиться позже.