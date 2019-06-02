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Каждый второй пенсионер в России недоедает

Каждый второй пенсионер в России недоедает, из-за чего продолжительность жизни пожилых людей сокращается. Такое заявление было сделано на III Всероссийском конгрессе геронтологии и геронтологов, прошедшем недавно в Москве.
Каждый второй пенсионер в России недоедает

В данном мероприятии приняли участие 800 ученых из разных стран мира. Одним из главных гостей конгресса стала Вероника Скворцова, министр здравоохранения России. Она заявила, что уже через 10 лет РФ планирует войти в Клуб «80+», это означает, что средний возраст жизни россиянина должен превышать 80 лет.

Данное заявление Вероники Скворцовой звучит крайне оптимистично, отмечают другие специалисты, выступавшие на данном конгрессе. Сейчас РФ занимает 125 место в рейтинге по продолжительности жизни, она составляет 73 года. Кроме того, согласно последней статистике, почти каждый второй (около 50%) российский пенсионер регулярно недоедает. Это приводит к тому, что здоровье пожилых людей ухудшается быстрее, чем могло бы, что и приводит к ранней смерти.

Важным аспектом увеличения продолжительности жизни пенсионеров является их физическая активность, она позволяет снижать скорость старения всего организма, но в РФ ситуация способствует обратному процессу – уменьшению подвижности таких людей. В качестве примера привели Израиль, где в случае перелома у старика действует принцип быстрой операции, но в России все наоборот – таких людей отказываются оперировать именно из-за возраста.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:21

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