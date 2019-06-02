Елизавета II училась носить корону три недели
Елизавета II вступила на престол в возрасте 27 лет, это случилось в 1953 году. Наследница престола долго готовилась к коронации и училась носить корону на протяжении трех недель, она не снимала ее даже во время приемов пищи и отдыха.
Елизавета является старшей дочерью короля Георга VI, скончавшегося в феврале 1952 года. Именно поэтому она являлась первым наследником престола и была коронована после того, как закончился траур. Церемония состоялась 2 июня 1953 года, но подготовку к этому мероприятию будущий монарх начала заблаговременно. Одним из главных пунктов программы было научиться носить корону. Данный атрибут монарха сделан из чистого золота и инкрустирован 275 драгоценными камнями, его общий вес – 3 килограмма.
Именно поэтому Елизавета в течение трех недель до коронации постоянно носила корону и старалась привыкнуть к ней. Она никогда с ней не расставалась, даже во время приемов пищи или отдыха.
Насчет процедуры коронации в Великобритании были ожесточенные споры. Уинстон Черчилль, занимающий тогда пост премьер-министра, и руководитель британской церкви не хотели, чтобы церемонию показывали по телевидению, но будущая королева была иного мнения. «Люди должны видеть меня, чтобы верить мне», - заявила будущий монарх. Так и случилось.
Напомним, в апреле Елизавете II исполнилось 93 года. Королева является рекордсменкой среди других современных монархов по длительности правления и возрасту.
Елизавета является старшей дочерью короля Георга VI, скончавшегося в феврале 1952 года. Именно поэтому она являлась первым наследником престола и была коронована после того, как закончился траур. Церемония состоялась 2 июня 1953 года, но подготовку к этому мероприятию будущий монарх начала заблаговременно. Одним из главных пунктов программы было научиться носить корону. Данный атрибут монарха сделан из чистого золота и инкрустирован 275 драгоценными камнями, его общий вес – 3 килограмма.
Именно поэтому Елизавета в течение трех недель до коронации постоянно носила корону и старалась привыкнуть к ней. Она никогда с ней не расставалась, даже во время приемов пищи или отдыха.
Насчет процедуры коронации в Великобритании были ожесточенные споры. Уинстон Черчилль, занимающий тогда пост премьер-министра, и руководитель британской церкви не хотели, чтобы церемонию показывали по телевидению, но будущая королева была иного мнения. «Люди должны видеть меня, чтобы верить мне», - заявила будущий монарх. Так и случилось.
Напомним, в апреле Елизавете II исполнилось 93 года. Королева является рекордсменкой среди других современных монархов по длительности правления и возрасту.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:38