Елизавета II училась носить корону три недели

Елизавета является старшей дочерью короля Георга VI, скончавшегося в феврале 1952 года. Именно поэтому она являлась первым наследником престола и была коронована после того, как закончился траур. Церемония состоялась 2 июня 1953 года, но подготовку к этому мероприятию будущий монарх начала заблаговременно. Одним из главных пунктов программы было научиться носить корону. Данный атрибут монарха сделан из чистого золота и инкрустирован 275 драгоценными камнями, его общий вес – 3 килограмма.Именно поэтому Елизавета в течение трех недель до коронации постоянно носила корону и старалась привыкнуть к ней. Она никогда с ней не расставалась, даже во время приемов пищи или отдыха.Насчет процедуры коронации в Великобритании были ожесточенные споры. Уинстон Черчилль, занимающий тогда пост премьер-министра, и руководитель британской церкви не хотели, чтобы церемонию показывали по телевидению, но будущая королева была иного мнения. «Люди должны видеть меня, чтобы верить мне», - заявила будущий монарх. Так и случилось.Напомним, в апреле Елизавете II исполнилось 93 года. Королева является рекордсменкой среди других современных монархов по длительности правления и возрасту.