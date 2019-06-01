Психологи рассказали о ключевых финансовых уроках для детей
Американские психологи провели исследование и назвали ключевые финансовые уроки, полезные для воспитания детей. В их числе оказалась потребительская грамотность, составление бюджета, планирование и благотворительная деятельность.
В исследовании психологов из университета Аризоны приняли участие 90 студентов, 17 родителей и 8 бабушек и дедушек. Все они прошли анкетирование, вопросы касались исключительно денежной сферы. У испытуемых спрашивали их мнение относительно воспитания ребенка и ключевых финансовых уроках для него, способных положительно сказаться на будущем детей. В списке вопросов не было прямого указания на благотворительную деятельность, но из полученных ответов можно было понять отношение человека к данному вопросу.
83% опрошенных людей выделили помощь окружающим как главный финансовый урок для всех детей. Психолог Эшли Лебарон, подводившая результаты исследования, отметила, что подобное мнение не стало для ученых удивительным, и они согласны с позицией испытуемых.
Благотворительная деятельность не только развивает у ребенка сопереживание и ответственность за ближнего, но и косвенно помогает ему в формировании бюджета, так как он вынужден планировать своих расходы и доходы так, чтобы после них оставалась часть на благотворительность.
Добрые дела положительно влияют на работу мозга человека и делают его счастливее, передает слова экспертов издание «Слово и дело».
В исследовании психологов из университета Аризоны приняли участие 90 студентов, 17 родителей и 8 бабушек и дедушек. Все они прошли анкетирование, вопросы касались исключительно денежной сферы. У испытуемых спрашивали их мнение относительно воспитания ребенка и ключевых финансовых уроках для него, способных положительно сказаться на будущем детей. В списке вопросов не было прямого указания на благотворительную деятельность, но из полученных ответов можно было понять отношение человека к данному вопросу.
83% опрошенных людей выделили помощь окружающим как главный финансовый урок для всех детей. Психолог Эшли Лебарон, подводившая результаты исследования, отметила, что подобное мнение не стало для ученых удивительным, и они согласны с позицией испытуемых.
Благотворительная деятельность не только развивает у ребенка сопереживание и ответственность за ближнего, но и косвенно помогает ему в формировании бюджета, так как он вынужден планировать своих расходы и доходы так, чтобы после них оставалась часть на благотворительность.
Добрые дела положительно влияют на работу мозга человека и делают его счастливее, передает слова экспертов издание «Слово и дело».
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:05