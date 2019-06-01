В Сети показали первые фото четырехдверного пикапа Lada 4x4
АвтоВАЗ выпускает много версий своего внедорожника Lada 4x4, но серди них до сих пор нет четырехдверного. Дизайнеры представили, как бы могла выглядеть подобная версия данной модели, и показали результаты своей работы в Сети.
В настоящий момент АвтоВАЗ выпускает много версий внедорожника Lada 4x4, но все они или трех- или пятидверные. Многие поклонники отечественного автопроизводителя не прочь приобрести именно четырехдверную версию в кузове пикапа, поэтому независимые дизайнеры разработали собственное видение подобного автомобиля. Данная версия имеет укороченные задние двери, но при этом сам дверной проем остался обычного размера. Оригинальные бамперы заменены на силовые, а у переднего также имеются дополнительные фонари. Головную оптику заменили на современную светодиодную. Широкие накладки на колесных арках придают автомобилю привлекательности и уверенности во внешнем виде. Также модель получила усиленные пороги.
Энтузиасты посчитали, что стандартного двигателя, имеющего 87 лошадиных сил, для четырехдверного пикапа Lada 4x4 не достаточно. Они предлагают 2,0-литровую силовую установку от Renault, способную генерировать 143 «лошадки».
Напомним, в прошлом АвтоВАЗ выпускал подобную версию Lada 4x4 Pickup. Тогда он не пользовался большим спросом и продавался малыми партиями. Авто было создано на базе ВАЗ-2329, имело 5 посадочных мест, но лишь две двери.
В настоящий момент АвтоВАЗ выпускает много версий внедорожника Lada 4x4, но все они или трех- или пятидверные. Многие поклонники отечественного автопроизводителя не прочь приобрести именно четырехдверную версию в кузове пикапа, поэтому независимые дизайнеры разработали собственное видение подобного автомобиля. Данная версия имеет укороченные задние двери, но при этом сам дверной проем остался обычного размера. Оригинальные бамперы заменены на силовые, а у переднего также имеются дополнительные фонари. Головную оптику заменили на современную светодиодную. Широкие накладки на колесных арках придают автомобилю привлекательности и уверенности во внешнем виде. Также модель получила усиленные пороги.
Энтузиасты посчитали, что стандартного двигателя, имеющего 87 лошадиных сил, для четырехдверного пикапа Lada 4x4 не достаточно. Они предлагают 2,0-литровую силовую установку от Renault, способную генерировать 143 «лошадки».
Напомним, в прошлом АвтоВАЗ выпускал подобную версию Lada 4x4 Pickup. Тогда он не пользовался большим спросом и продавался малыми партиями. Авто было создано на базе ВАЗ-2329, имело 5 посадочных мест, но лишь две двери.
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:50