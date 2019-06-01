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Из-за мелкой неприятности с кофе в аэропорту Наталье Подольской пришлось покупать новый свитшот

В аэропорту с Натальей Подольской случилась неприятность – девушка пролила на себя кофе. Но она не стала расстраиваться и приобрела себе новый свитшот.
Из-за мелкой неприятности с кофе в аэропорту Наталье Подольской пришлось покупать новый свитшот

Неприятное происшествие – это не повод грустить для Натальи Подольской. Певица в аэропорту Шереметьево решила выпить кофе, но по неизвестным причинам испортила напитком одежду. Однако настроение звезды осталось отличным. Несмотря на все усилия отстирать пятно в туалете аэропорта, девушке пришлось «отслюнявить на новый свитшотик».

Она поделилась своим приключением с подписчиками в Instagram. На фото она одета, очевидно, в свежеприобретенный свитшот. Поклонники решили, что все, что ни происходит – к лучшему, и новинку похвалили. Не обошлось без недовольных комментаторов: «Слово-то какое противное - «отслюнявить». Фу! И свитшотик теперь смотрится каким-то неприятненьким», «Хорошо, когда слюни есть», «Поэтому на места для инвалидов сели?»

Также поклонники поделились своими неприятными историями, связанными с пролитием напитков на одежду. Еще они рассказали некоторые секреты выведения пятен.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:07

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