Из-за мелкой неприятности с кофе в аэропорту Наталье Подольской пришлось покупать новый свитшот

Неприятное происшествие – это не повод грустить для Натальи Подольской. Певица в аэропорту Шереметьево решила выпить кофе, но по неизвестным причинам испортила напитком одежду. Однако настроение звезды осталось отличным. Несмотря на все усилия отстирать пятно в туалете аэропорта, девушке пришлось «отслюнявить на новый свитшотик».Она поделилась своим приключением с подписчиками в Instagram. На фото она одета, очевидно, в свежеприобретенный свитшот. Поклонники решили, что все, что ни происходит – к лучшему, и новинку похвалили. Не обошлось без недовольных комментаторов: «Слово-то какое противное - «отслюнявить». Фу! И свитшотик теперь смотрится каким-то неприятненьким», «Хорошо, когда слюни есть», «Поэтому на места для инвалидов сели?»Также поклонники поделились своими неприятными историями, связанными с пролитием напитков на одежду. Еще они рассказали некоторые секреты выведения пятен.