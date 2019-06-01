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Виктория Романова высказала мнение о святости Юлии Началовой

Певица Виктория Романова в новом интервью обсудила канонизацию коллеги Юлии Началовой. Артистка объяснила, кто имеет право присваивать покойной звезде статус святой.
Виктория Романова высказала мнение о святости Юлии Началовой

После смерти Юлии Началовой ажиотаж вокруг потери не прекращается спустя месяцы после похорон. Близкие певицы жалуются, что на могиле звезды происходит вакханалия, например, поклонники устраивают ритуалы и уносят горстки земли с кладбища. При этом Юлию Началову возводят к святым, что решила обсудить Виктория Романова. В интервью "Дням.ру артистка отметила, что в случае канонизации Началовой ее коллеги могут выразить свое неодобрение, поэтому призвала их не слушать. При этом она заинтересовалась, на мнение кого следует полагаться в данной ситуации.

Виктория Романова уверена, что решать вопросы канонизации могут исключительно люди, имеющие отношение к церкви. Представители РПЦ дали комментарий по этому поводу, призвав народ молиться за Началову.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:46

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