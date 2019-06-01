Виктория Романова высказала мнение о святости Юлии Началовой
Певица Виктория Романова в новом интервью обсудила канонизацию коллеги Юлии Началовой. Артистка объяснила, кто имеет право присваивать покойной звезде статус святой.
После смерти Юлии Началовой ажиотаж вокруг потери не прекращается спустя месяцы после похорон. Близкие певицы жалуются, что на могиле звезды происходит вакханалия, например, поклонники устраивают ритуалы и уносят горстки земли с кладбища. При этом Юлию Началову возводят к святым, что решила обсудить Виктория Романова. В интервью "Дням.ру артистка отметила, что в случае канонизации Началовой ее коллеги могут выразить свое неодобрение, поэтому призвала их не слушать. При этом она заинтересовалась, на мнение кого следует полагаться в данной ситуации.
Виктория Романова уверена, что решать вопросы канонизации могут исключительно люди, имеющие отношение к церкви. Представители РПЦ дали комментарий по этому поводу, призвав народ молиться за Началову.
После смерти Юлии Началовой ажиотаж вокруг потери не прекращается спустя месяцы после похорон. Близкие певицы жалуются, что на могиле звезды происходит вакханалия, например, поклонники устраивают ритуалы и уносят горстки земли с кладбища. При этом Юлию Началову возводят к святым, что решила обсудить Виктория Романова. В интервью "Дням.ру артистка отметила, что в случае канонизации Началовой ее коллеги могут выразить свое неодобрение, поэтому призвала их не слушать. При этом она заинтересовалась, на мнение кого следует полагаться в данной ситуации.
Виктория Романова уверена, что решать вопросы канонизации могут исключительно люди, имеющие отношение к церкви. Представители РПЦ дали комментарий по этому поводу, призвав народ молиться за Началову.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:46