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Ученые узнали, сколько и как нужно отдыхать для поддержания здоровья и продления жизни

Проведенные исследования позволили ученым узнать, сколько и как нужно отдыхать человеку для поддержания здоровья и продления жизни. Эксперты назвали нужную продолжительность ежегодного отпуска.
Ученые узнали, сколько и как нужно отдыхать для поддержания здоровья и продления жизни

Сотрудники Калифорнийского университета и Школы медицины при госпитале Маунт-Синай в Нью-Йорке изучили данные женщин возрастом от 30 до 60, отдыхающих на протяжении недели в 4-звездочном калифорнийском отеле. На седьмой день у всех участниц наблюдалось снижение уровня стресса и тревоги, изменение активности генов и уменьшение количества биомаркеров, которые указывают на старение организма.

В другом исследовании, проведенном австралийскими экспертами, 20 участникам удалось побывать на курорте в горах, а другая группа проводила отпуск в обычных условиях. В ходе научной работы оказалось: у обоих группах уровень стресса снизился. Изменений не происходило на протяжении 45 дней после отдыха.
Ученые узнали, сколько и как нужно отдыхать для поддержания здоровья и продления жизни

В университете Хельсинки специалисты выяснили: отдых меньше трех недель способен спровоцировать преждевременную смерть от инфаркта или инсульта. Непрерывно отдыхать нужно не меньше 20 дней в год. Если превышать рекомендуемый срок, то можно получить обратный эффект, заключили светила науки.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:51

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