Ученые узнали, сколько и как нужно отдыхать для поддержания здоровья и продления жизни





Сотрудники Калифорнийского университета и Школы медицины при госпитале Маунт-Синай в Нью-Йорке изучили данные женщин возрастом от 30 до 60, отдыхающих на протяжении недели в 4-звездочном калифорнийском отеле. На седьмой день у всех участниц наблюдалось снижение уровня стресса и тревоги, изменение активности генов и уменьшение количества биомаркеров, которые указывают на старение организма.В другом исследовании, проведенном австралийскими экспертами, 20 участникам удалось побывать на курорте в горах, а другая группа проводила отпуск в обычных условиях. В ходе научной работы оказалось: у обоих группах уровень стресса снизился. Изменений не происходило на протяжении 45 дней после отдыха.В университете Хельсинки специалисты выяснили: отдых меньше трех недель способен спровоцировать преждевременную смерть от инфаркта или инсульта. Непрерывно отдыхать нужно не меньше 20 дней в год. Если превышать рекомендуемый срок, то можно получить обратный эффект, заключили светила науки.