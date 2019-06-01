В мае 12 брендов изменили цены на легковые автомобили в России





Mercedes-Benz скорректировала стоимость одной модели пикапа Х-Klasse. У Lexus стал дороже кроссовер NX300h, у Genesis - седан G80. Чешская компания Skoda и японская Suzuki повысили стоимость всех своих автомобилей. Renault, Porsche и KIA ограничились обновленными прайсами на некоторые модели. Массовые производители предложили покупателям приобрести несколько дороже Fiat 500, Chery Tiggo 3 и Hyundai Sonata.Некоторые марки снизили цены на свои авто - за последний месяц в цене упал седан Infiniti Q50. УАЗ решил снизить стоимость "Пикапа" и поднять ее у другой модели - внедорожника под названием "Хантер".Исследование аналитиков позволяет получить представление о главных тенденциях ценовой политики отечественных представительств мировых компаний-производителей, несмотря на то, что не охватывает особенности рынка полностью.