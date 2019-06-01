О проекте ЭкоТехноПарка «Шиес» теперь можно узнать в информационном центре





Цель создания современного ЭкоТехноПарка связана с применением в Архангельской области передовых технологий по переработке мусора. Существует официальный сайт проекта, где также доступна вся информация, и можно в режиме обратной связи задать любой вопрос касательно работы проекта. Но инвестор строительства, ООО «Технопарк», решил пойти дальше и расширить возможности информационной открытости. Это позволит организовать конструктивный диалог и с местными жителями, и с экологическими организациями, и с возможными партнерами проекта. Генеральный директор ООО «Технопарк» Евгений Пеняев подчеркнул: «Мы приглашаем к диалогу всех, кого беспокоит ситуация, сложившаяся с мусором в Архангельской области, всех, кто хочет видеть Поморье чистым и экологически благополучным регионом России». На открытии инфоцентра также присутствовали заместитель генерального директора Геннадий Титов и председатель Фонда развития Ленского района Сергей Литвинов.