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Ксения Собчак заявила, что ей нравится делать контент, от которого «бомбит»

Бывшая телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Собчак прокомментировала свою последнюю серию YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». По словам скандально-известной тележурналистки, ей нравится создавать контент, от которого «бомбит».

Ксения Собчак заявила, что ей нравится делать контент, от которого «бомбит»

Не так давно Ксения презентовала миру свежий выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», который на сегодняшний день набрал почти 2 миллиона просмотров и огромнейшее количество комментариев. Оказывается, что светской даме было интересно узнать, на чьей стороне ее поклонники – на стороне элиты, которая давно сформировала столичную тусовку, или на стороне молодежи.

Судя по всему, мнения пользователей Сети разделились, и именно поэтому Собчак поспешила поделиться с подписчиками своими мыслями. По словам звезды, для нее, как для журналистки, нет «хорошего» или «плохого» сюжета, есть интересный.

«Люблю делать контент, от которого «бомбит». Судя по кол-ву комментариев на ютюб-канале и под предыдущим постом - в вас в очередной раз «попало», - написала Ксения.


Ксения Собчак заявила, что ей нравится делать контент, от которого «бомбит»

По словам знаменитости, она не видит ничего плохого в том, если представители сильного пола зарабатывают больше денег, нежели его женщина и наоборот.

«Я думаю, презрительным «содержанки» люди часто маркируют нечто иное», - отметила Собчак.

Ксения считает, что зачастую у окружающих вызывает агрессию не факт наличия огромных доходов, а то, как та или иная женщина тратит деньги своего мужчины.

«Задумайтесь, что на самом деле вас раздражает - образ жизни героинь, образ их мышления или их внутрисемейное распределение доходов?» - обратилась Собчак к подписчикам.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:45

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