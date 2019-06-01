Ксения Собчак заявила, что ей нравится делать контент, от которого «бомбит»

«Люблю делать контент, от которого «бомбит». Судя по кол-ву комментариев на ютюб-канале и под предыдущим постом - в вас в очередной раз «попало», - написала Ксения.

«Я думаю, презрительным «содержанки» люди часто маркируют нечто иное», - отметила Собчак.

«Задумайтесь, что на самом деле вас раздражает - образ жизни героинь, образ их мышления или их внутрисемейное распределение доходов?» - обратилась Собчак к подписчикам.