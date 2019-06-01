Ксения Собчак заявила, что ей нравится делать контент, от которого «бомбит»
Бывшая телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Собчак прокомментировала свою последнюю серию YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». По словам скандально-известной тележурналистки, ей нравится создавать контент, от которого «бомбит».
Не так давно Ксения презентовала миру свежий выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», который на сегодняшний день набрал почти 2 миллиона просмотров и огромнейшее количество комментариев. Оказывается, что светской даме было интересно узнать, на чьей стороне ее поклонники – на стороне элиты, которая давно сформировала столичную тусовку, или на стороне молодежи.
Судя по всему, мнения пользователей Сети разделились, и именно поэтому Собчак поспешила поделиться с подписчиками своими мыслями. По словам звезды, для нее, как для журналистки, нет «хорошего» или «плохого» сюжета, есть интересный.
По словам знаменитости, она не видит ничего плохого в том, если представители сильного пола зарабатывают больше денег, нежели его женщина и наоборот.
Ксения считает, что зачастую у окружающих вызывает агрессию не факт наличия огромных доходов, а то, как та или иная женщина тратит деньги своего мужчины.
Не так давно Ксения презентовала миру свежий выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», который на сегодняшний день набрал почти 2 миллиона просмотров и огромнейшее количество комментариев. Оказывается, что светской даме было интересно узнать, на чьей стороне ее поклонники – на стороне элиты, которая давно сформировала столичную тусовку, или на стороне молодежи.
Судя по всему, мнения пользователей Сети разделились, и именно поэтому Собчак поспешила поделиться с подписчиками своими мыслями. По словам звезды, для нее, как для журналистки, нет «хорошего» или «плохого» сюжета, есть интересный.
«Люблю делать контент, от которого «бомбит». Судя по кол-ву комментариев на ютюб-канале и под предыдущим постом - в вас в очередной раз «попало», - написала Ксения.
По словам знаменитости, она не видит ничего плохого в том, если представители сильного пола зарабатывают больше денег, нежели его женщина и наоборот.
«Я думаю, презрительным «содержанки» люди часто маркируют нечто иное», - отметила Собчак.
Ксения считает, что зачастую у окружающих вызывает агрессию не факт наличия огромных доходов, а то, как та или иная женщина тратит деньги своего мужчины.
«Задумайтесь, что на самом деле вас раздражает - образ жизни героинь, образ их мышления или их внутрисемейное распределение доходов?» - обратилась Собчак к подписчикам.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:45