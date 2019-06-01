Ольге Бузовой посоветовали использовать фразу Ларисы Гузеевой, «обороняясь» от Ксении Собчак
Поющей телеведущей Ольге Бузовой посоветовали использовать любимую фразу известнейшей российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, отстаивая свою честь перед скандально-известной тележурналисткой Ксенией Собчак. По мнению фолловеров, восходящей певице следует перестать обращать внимание на то, как экс-кандидат на пост главы РФ пиарится на ее имени.
Нужно сказать, что свежий выпуск эпатажного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», главной героиней которого в очередной раз оказалась Ольга Бузова продолжает набирать популярность. А все потому, что телеведущая реалити-шоу «Дом-2» дала реакцию на высказывания Ксении.
Отметим, что сейчас Бузову поддерживают не только ее коллеги, которых так же, как и ее, шокировали высказывании одного известного кутюрье и директора «Balenciaga» - Демны Гвасалия, но и преданные поклонники артистки.
В комментариях под вчерашним видеороликом Ольги, в котором она указывает на то, что готова отказаться от всей одежды марки «Balenciaga», если прославленный модный дом вернет ей деньги, продолжают появляться высказывания подписчиков Бузовой, где они критикуют поведение не только светских дам, но и популярного модельера.
По мнению читателей, Ксения просто пытается поднять на имени Бузовой своему шоу рейтинги. А кое-кто из фанаток вовсе поспешила дать Ольге совет. Девушка порекомендовала певице использовать любимую фразу Гузеевой, «обороняясь» от тележурналистки.
К слову, фраза телеведущей передачи «Давай поженимся»: «Добрые женщины, идите на ...» не так давно буквально «взорвала» Интернет.
Нужно сказать, что свежий выпуск эпатажного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», главной героиней которого в очередной раз оказалась Ольга Бузова продолжает набирать популярность. А все потому, что телеведущая реалити-шоу «Дом-2» дала реакцию на высказывания Ксении.
Отметим, что сейчас Бузову поддерживают не только ее коллеги, которых так же, как и ее, шокировали высказывании одного известного кутюрье и директора «Balenciaga» - Демны Гвасалия, но и преданные поклонники артистки.
В комментариях под вчерашним видеороликом Ольги, в котором она указывает на то, что готова отказаться от всей одежды марки «Balenciaga», если прославленный модный дом вернет ей деньги, продолжают появляться высказывания подписчиков Бузовой, где они критикуют поведение не только светских дам, но и популярного модельера.
По мнению читателей, Ксения просто пытается поднять на имени Бузовой своему шоу рейтинги. А кое-кто из фанаток вовсе поспешила дать Ольге совет. Девушка порекомендовала певице использовать любимую фразу Гузеевой, «обороняясь» от тележурналистки.
К слову, фраза телеведущей передачи «Давай поженимся»: «Добрые женщины, идите на ...» не так давно буквально «взорвала» Интернет.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:54