АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработан более безопасный метод лечения лейкемии у детей
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Ольге Бузовой посоветовали использовать фразу Ларисы Гузеевой, «обороняясь» от Ксении Собчак

Поющей телеведущей Ольге Бузовой посоветовали использовать любимую фразу известнейшей российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, отстаивая свою честь перед скандально-известной тележурналисткой Ксенией Собчак. По мнению фолловеров, восходящей певице следует перестать обращать внимание на то, как экс-кандидат на пост главы РФ пиарится на ее имени.

Ольге Бузовой посоветовали использовать фразу Ларисы Гузеевой, «обороняясь» от Ксении Собчак

Нужно сказать, что свежий выпуск эпатажного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», главной героиней которого в очередной раз оказалась Ольга Бузова продолжает набирать популярность. А все потому, что телеведущая реалити-шоу «Дом-2» дала реакцию на высказывания Ксении.

Отметим, что сейчас Бузову поддерживают не только ее коллеги, которых так же, как и ее, шокировали высказывании одного известного кутюрье и директора «Balenciaga» - Демны Гвасалия, но и преданные поклонники артистки.

В комментариях под вчерашним видеороликом Ольги, в котором она указывает на то, что готова отказаться от всей одежды марки «Balenciaga», если прославленный модный дом вернет ей деньги, продолжают появляться высказывания подписчиков Бузовой, где они критикуют поведение не только светских дам, но и популярного модельера.

Ольге Бузовой посоветовали использовать фразу Ларисы Гузеевой, «обороняясь» от Ксении Собчак

По мнению читателей, Ксения просто пытается поднять на имени Бузовой своему шоу рейтинги. А кое-кто из фанаток вовсе поспешила дать Ольге совет. Девушка порекомендовала певице использовать любимую фразу Гузеевой, «обороняясь» от тележурналистки.

К слову, фраза телеведущей передачи «Давай поженимся»: «Добрые женщины, идите на ...» не так давно буквально «взорвала» Интернет.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Малахов сравнил супругу Наталью
США планирует ввести не менее пяти
Дима Дмитренко и Оля Рапунцель решили
Приянка Чопра вручила сыну Меган Маркл
Эксперты провели сравнение автономности
Фаворитка Аллы Пугачёвой Алиса
Учёные: Подвергающиеся травле из-за
"Я одеваюсь для мужчин": Как жила и
Ученые объяснили, почему землекопы
Экс-супруга Марата Башарова Елизавета
Ольге Бузовой посоветовали использовать
Skoda официально представила кросс-купе
Дмитрий Чеботарев вместо колыбельной
Сергей Шнуров выступил против выдачи
Xiaomi представила смарт-часы Amazfit
Режиссёр Мэттью Вон планировал
Приятель Ольги Бузовой Лёша Свик в
Смартфон Xiaomi Mi 9T показали на живых
Бритни Спирс заявила, что бывший муж
В аэропорту Токио появится технология
Виктория Толстоганова призналась в
Непьющий мужчина скончался от
“Осталась без купальника”: Лера
Стали известны средства по уходу за
Певица Любовь Успенская рассказала об
Медики назвали пять не связанных с
«Несите огнетушитель»: Егор Крид
Названы лучшие автомобили для перевозки
Николай Басков признался, что в
Компания Apple намерена отказаться от
Просмотреть все новости