Смартфон Xiaomi Mi 9T показали на живых фото
В Сети показали живые фото Xiaomi Mi 9T, являющегося международной версией смартфона Redmi K20. Устройства имеют аналогичные технические характеристики, но будут отличаться цветовым оформлением.
Об этом рассказал блогер SalimBaba. Он разместил на своей странице в Facebook живые фото Xiaomi Mi 9T. На них показан сам смартфон в наклейке с описанием основных своих характеристик и его упаковка. Другой вариант коробки данной новинки был размещен в Weibo, крупнейшей китайской социальной сети.
Описание характеристик Xiaomi Mi 9T позволяет с уверенностью говорить о том, что это именно международная версия смартфона Redmi K20. Устройство имеет 6,39-дюймовый AMOLED-экран и разрешение Full HD+. В дисплей также встроен сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутренней памяти. Новинка также имеет тройную основную камеру и аккумулятор на 4000 мАч. Данные характеристики полностью совпадают с Redmi K20.
При этом Xiaomi Mi 9T имеет незначительное отличие – это цвет корпуса. На упаковке отмечен Carbon Black – угольно-черный. При этом Redmi K20 продается в 3 цветах: синем, красном и с оттенком углеродного волокна. Все это говорит о том, что новинка может получить дополнительные варианты оформления корпуса. В Индии устройство будет продаваться под другим названием – Pocophone F2 и Pocophone F2 Pro.
Об этом рассказал блогер SalimBaba. Он разместил на своей странице в Facebook живые фото Xiaomi Mi 9T. На них показан сам смартфон в наклейке с описанием основных своих характеристик и его упаковка. Другой вариант коробки данной новинки был размещен в Weibo, крупнейшей китайской социальной сети.
Описание характеристик Xiaomi Mi 9T позволяет с уверенностью говорить о том, что это именно международная версия смартфона Redmi K20. Устройство имеет 6,39-дюймовый AMOLED-экран и разрешение Full HD+. В дисплей также встроен сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутренней памяти. Новинка также имеет тройную основную камеру и аккумулятор на 4000 мАч. Данные характеристики полностью совпадают с Redmi K20.
При этом Xiaomi Mi 9T имеет незначительное отличие – это цвет корпуса. На упаковке отмечен Carbon Black – угольно-черный. При этом Redmi K20 продается в 3 цветах: синем, красном и с оттенком углеродного волокна. Все это говорит о том, что новинка может получить дополнительные варианты оформления корпуса. В Индии устройство будет продаваться под другим названием – Pocophone F2 и Pocophone F2 Pro.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:05