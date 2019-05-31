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Ученые из Великобритании назвали малоизвестные признаки нехватки витамина B12

Дефицит витамина B12 может привести к ухудшению здоровья человека, и британским медикам удалось выявить три малоизвестных признака этого элемента. Соответственное исследование проводили сотрудники клиники Майо.
Ученые из Великобритании назвали малоизвестные признаки нехватки витамина B12

Нехватка витамина B12 провоцирует долгосрочные неврологические изменения в организме, в связи с чем крайне важно обнаружить симптомы на ранней стадии развития. Без наличия этого элемента не может полноценно осуществляться производство кровяных красных клеток, и из-за дефицита B12 снижается их численность в организме.

Одним из малоизвестных признаков нехватки витамина можно назвать ухудшение зрения. Для этого состояния врачи придумали термин оптическая невропатия.

Другой признак - неприятный запах изо рта. В этом случае уменьшается количество ферментов, которые способствуют пищеварению. Дабы предотвратить развитие отрицательных для организма сценариев, рекомендуется принимать в пищу рыбу, яйца, овощи, фрукты, орехи и здоровые жиры.

Третий малоизвестный признак дефицита витамина B12 - покалывание в конечностях человека, что влияет на нервы. Такое состояние стоит объяснить малым производством миелина - формирующего оболочку нервных клеток вещества, в чем принимает участие и B12.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:30

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