Ученые из Великобритании назвали малоизвестные признаки нехватки витамина B12





Нехватка витамина B12 провоцирует долгосрочные неврологические изменения в организме, в связи с чем крайне важно обнаружить симптомы на ранней стадии развития. Без наличия этого элемента не может полноценно осуществляться производство кровяных красных клеток, и из-за дефицита B12 снижается их численность в организме.Одним из малоизвестных признаков нехватки витамина можно назвать ухудшение зрения. Для этого состояния врачи придумали термин оптическая невропатия.Другой признак - неприятный запах изо рта. В этом случае уменьшается количество ферментов, которые способствуют пищеварению. Дабы предотвратить развитие отрицательных для организма сценариев, рекомендуется принимать в пищу рыбу, яйца, овощи, фрукты, орехи и здоровые жиры.Третий малоизвестный признак дефицита витамина B12 - покалывание в конечностях человека, что влияет на нервы. Такое состояние стоит объяснить малым производством миелина - формирующего оболочку нервных клеток вещества, в чем принимает участие и B12.