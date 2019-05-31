Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена

Продюсеры рассматривали в качестве кандидата на представление главного героя франшизы Николаса Холта, засветившегося в драме «Молокососы». В ходе кинопроб Паттинсон доказал, что он достойнее своего оппонента и на роль Бэтмена подходит больше. Теперь актер может получить сделку с Warner Bros минимум на три картины.Бен Аффлек, последним перевоплотившийся на экране в Темного рыцаря, отказался от постановки сольной ленты о супергерое. В начале 2017-го звезду Голливуда заменил Мэтт Ривз. Позже актер выступил с заявлением, что полностью прощается с ролью.В перезагрузке франшизы Бэтмен в исполнении Паттинсона значительно помолодеет. Картина расскажет о начальном периоде в карьере Темного рыцаря. Съемки фильма предположительно стартуют в конце 2019-го или начале 2020 года. Премьера киноновинки ожидается летом 2021-го.