АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработан более безопасный метод лечения лейкемии у детей
EUR 72.42 USD 65.06
Курс валют на 31.05.2019

Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена

Студия Warner Bros., как утверждают новостные источники, официально подтвердила участие Роберта Паттинсона в перезапуске франшизы о Бэтмене. Новый фильм Мэтта Ривза со звездой вампирской саги «Сумерки» в роли Темного рыцаря выйдет на экраны в 2021 году.
Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена

Продюсеры рассматривали в качестве кандидата на представление главного героя франшизы Николаса Холта, засветившегося в драме «Молокососы». В ходе кинопроб Паттинсон доказал, что он достойнее своего оппонента и на роль Бэтмена подходит больше. Теперь актер может получить сделку с Warner Bros минимум на три картины.

Бен Аффлек, последним перевоплотившийся на экране в Темного рыцаря, отказался от постановки сольной ленты о супергерое. В начале 2017-го звезду Голливуда заменил Мэтт Ривз. Позже актер выступил с заявлением, что полностью прощается с ролью.

В перезагрузке франшизы Бэтмен в исполнении Паттинсона значительно помолодеет. Картина расскажет о начальном периоде в карьере Темного рыцаря. Съемки фильма предположительно стартуют в конце 2019-го или начале 2020 года. Премьера киноновинки ожидается летом 2021-го.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из Великобритании назвали
Певица МакSим не посвящала хит «Научусь
Гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73
Яна Рудковская показала в Instagram
Microsoft, Apple и Google
Роберт Паттинсон официально утвержден
Сотрудник Google нашел опасный баг в
Евгений Алдонин забрал дочь Юлии
Стоматологи назвали эффективный вид
Настасья Самбурская раскрыла причину
Руководство Бурятии запускает проект по
Нюша в откровенном мини-платье посетила
Электрокар Mini Cooper SE смог
Анастасия Волочкова не расстроилась
«Осторожно, Собчак!»: Ксения скандалом
Разработан более безопасный метод
Лада Дэнс похвасталась перед фанатами
Нападающий питерского «Зенита» Артем
Ксения Собчак рассказала о «нелюбви»
Игорь Николаев поздравил экс-супругу
Американцев встревожила огневая мощь
Звезда "Дома-2" Сергей Крылов
Звезды «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь
СМИ: Фанаты с целью «исцелиться»
Американский исследователь представил
Сильное сходство: Илья Яббаров сравнил
Представлены способы решения проблем в
Захар Саленко и Лера Фрост впервые
Кожная бактерия повышает риск развития
Алла Пугачева показала, как проводит
Просмотреть все новости