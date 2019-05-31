Кожная бактерия повышает риск развития пищевой аллергии у детей с тяжелой экземой





В организме детей, страдающих от тяжелой экземы, активно вырабатывается антитело, известное как Иммуноглобин E (IgE). Эта молекула, встречаясь с нарушителем на коже или в теле, выделяет химические вещества, такие как гистамин, вызывающие аллергическую реакцию. У малышей, пораженных бактерией Staphylococcus aureus, как выяснили эксперты, производится больше IgE против яиц, молока и арахиса. Данный показатель свидетельствует об аллергии у ребенка на эти продукты.У детей при наличии патогена SA наблюдался повышенный риск негативной реакции на яйца в возрасте 5-6 лет в сравнении со сверстниками, у которых кожного микроба не было. Специалисты признают, что пока не знают точных механизмов перехода от экземы к пищевой аллергии, но уверены: «бактерии Staphylococcus aureus могут являться важным фактором, способствующим такому результату».