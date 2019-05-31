АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кожная бактерия повышает риск развития пищевой аллергии у детей с тяжелой экземой
EUR 72.42 USD 65.06
Курс валют на 31.05.2019

Кожная бактерия повышает риск развития пищевой аллергии у детей с тяжелой экземой

Специалисты Королевского колледжа Лондона выяснили, что дети с тяжелой экземой, инфицированные бактерией Staphylococcus aureus (SA), больше подвержены риску развития пищевой аллергии. Причина тому – восприятие иммунитетом безвредного вещества как нарушителя.
Кожная бактерия повышает риск развития пищевой аллергии у детей с тяжелой экземой

В организме детей, страдающих от тяжелой экземы, активно вырабатывается антитело, известное как Иммуноглобин E (IgE). Эта молекула, встречаясь с нарушителем на коже или в теле, выделяет химические вещества, такие как гистамин, вызывающие аллергическую реакцию. У малышей, пораженных бактерией Staphylococcus aureus, как выяснили эксперты, производится больше IgE против яиц, молока и арахиса. Данный показатель свидетельствует об аллергии у ребенка на эти продукты.

У детей при наличии патогена SA наблюдался повышенный риск негативной реакции на яйца в возрасте 5-6 лет в сравнении со сверстниками, у которых кожного микроба не было. Специалисты признают, что пока не знают точных механизмов перехода от экземы к пищевой аллергии, но уверены: «бактерии Staphylococcus aureus могут являться важным фактором, способствующим такому результату».



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: Фанаты с целью «исцелиться»
Американский исследователь представил
Сильное сходство: Илья Яббаров сравнил
Представлены способы решения проблем в
Захар Саленко и Лера Фрост впервые
Кожная бактерия повышает риск развития
Алла Пугачева показала, как проводит
Ученые: Занятия йогой улучшают
Саша Черно съела крем из протухшего
В Сети опубликовали первую съемку
Гузеева рассказала о запоях с
Певица МакSим после аварии рассказала о
В Google рассказали о планах борьбы с
Ксения Бородина осудила «тяжелый люкс»
Гоген Солнцев о своей 64-летней жене:
Сургутская пенсионерка лишилась 5,8 млн
В пустыне Нептуна обнаружена
Американская актриса Лина Данем
ГМ-грибок помог учёным в борьбе с
Иван Ургант предложил оригинальный и
Бренд Cadillac представил спортивные
Роман Владимира Кузьмина и Аллы
В Великобритании боль в боку обернулась
Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко стала
Эксперты назвали заболевания,
Катерина Шпица сфотографировалась в
На орбиту вывели мощнейший российский
Джоан Роулинг анонсировала четыре новые
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон снова
Компания Infiniti заявила о прекращении
Просмотреть все новости