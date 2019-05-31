Захар Саленко и Лера Фрост впервые встретились после долгой разлуки
Бывшие возлюбленные Захар Саленко и Лера Фрост наконец-таки встретились после длительного расставания. Отметим, что долгожданная встреча произошла на той самой съемочной площадке, на которой в свое время парочка познакомилась.
Не единожды Захар и Лера рассказывали своим поклонникам, что после разрыва им так и не удалось остаться друзьями. В студии городских квартир Саленко и Фрост много раз буквально «поливали» друг друга грязью. А у себя в профилях парочка и вовсе, не подбирая выражений, оскорбляла друг друга.
Стоит отметить, что теперь Захару и Лере придется видеться куда чаще. Дело в том, что Фрост назначили на должность ведущей нового телепроекта в рамках реалити-шоу «Дом-2». Девушка уже посетила Сейшельские острова, где будет проходить съемочный процесс шоу, где приняла участие в экспериментальных выпусках.
На днях в социальной сети появилась информация, что на очередном ток-шоу «Бородина против Бузовой» Фрост и Саленко даже столкнулись лицом к лицу. В Интернете уже даже появились первые кадры встречи Захара и Леры после длительной разлуки.
Нужно сказать, что и это событие не обошлось без скандала. А все потому, что Фрост, обнимая Саленко, поспешила дать ему совет.
К слову, Захар не стал надолго задерживаться возле экс-пассии, поэтому тут же покинул комнату. Напомним, что именно Лера первой начала оскорблять бывшего возлюбленного, называя его «неудачником».
Не единожды Захар и Лера рассказывали своим поклонникам, что после разрыва им так и не удалось остаться друзьями. В студии городских квартир Саленко и Фрост много раз буквально «поливали» друг друга грязью. А у себя в профилях парочка и вовсе, не подбирая выражений, оскорбляла друг друга.
Стоит отметить, что теперь Захару и Лере придется видеться куда чаще. Дело в том, что Фрост назначили на должность ведущей нового телепроекта в рамках реалити-шоу «Дом-2». Девушка уже посетила Сейшельские острова, где будет проходить съемочный процесс шоу, где приняла участие в экспериментальных выпусках.
На днях в социальной сети появилась информация, что на очередном ток-шоу «Бородина против Бузовой» Фрост и Саленко даже столкнулись лицом к лицу. В Интернете уже даже появились первые кадры встречи Захара и Леры после длительной разлуки.
Нужно сказать, что и это событие не обошлось без скандала. А все потому, что Фрост, обнимая Саленко, поспешила дать ему совет.
«Вот ты меня когда простишь, у тебя в жизни все станет лучше! Захар, понимаешь? Я простила, и у меня сейчас все отлично!» - заявила Лера.
К слову, Захар не стал надолго задерживаться возле экс-пассии, поэтому тут же покинул комнату. Напомним, что именно Лера первой начала оскорблять бывшего возлюбленного, называя его «неудачником».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:17