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Захар Саленко и Лера Фрост впервые встретились после долгой разлуки

Бывшие возлюбленные Захар Саленко и Лера Фрост наконец-таки встретились после длительного расставания. Отметим, что долгожданная встреча произошла на той самой съемочной площадке, на которой в свое время парочка познакомилась.

Захар Саленко и Лера Фрост впервые встретились после долгой разлуки

Не единожды Захар и Лера рассказывали своим поклонникам, что после разрыва им так и не удалось остаться друзьями. В студии городских квартир Саленко и Фрост много раз буквально «поливали» друг друга грязью. А у себя в профилях парочка и вовсе, не подбирая выражений, оскорбляла друг друга.

Стоит отметить, что теперь Захару и Лере придется видеться куда чаще. Дело в том, что Фрост назначили на должность ведущей нового телепроекта в рамках реалити-шоу «Дом-2». Девушка уже посетила Сейшельские острова, где будет проходить съемочный процесс шоу, где приняла участие в экспериментальных выпусках.

На днях в социальной сети появилась информация, что на очередном ток-шоу «Бородина против Бузовой» Фрост и Саленко даже столкнулись лицом к лицу. В Интернете уже даже появились первые кадры встречи Захара и Леры после длительной разлуки.

Захар Саленко и Лера Фрост впервые встретились после долгой разлуки

Нужно сказать, что и это событие не обошлось без скандала. А все потому, что Фрост, обнимая Саленко, поспешила дать ему совет.

«Вот ты меня когда простишь, у тебя в жизни все станет лучше! Захар, понимаешь? Я простила, и у меня сейчас все отлично!» - заявила Лера.

К слову, Захар не стал надолго задерживаться возле экс-пассии, поэтому тут же покинул комнату. Напомним, что именно Лера первой начала оскорблять бывшего возлюбленного, называя его «неудачником».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:17

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