СМИ: Фанаты с целью «исцелиться» добавляют землю с могилы Юлии Началовой в еду





Согласно народным поверьям, земля, взятая на могиле святого, обладает целебными свойствами, способна избавить от зубной боли и излечить от любого недуга. Знахари рекомендуют прикладывать ее к больным местам, добавлять в чай и супы. Говорят, почву с таких мест захоронения полезно хранить дома у иконы.По неизвестной причине фанаты Началовой считают ее святой, хотя певицу таковой не объявляли и не канонизировали. Однако все больше людей появляется на могиле знаменитости с целью взять для себя горсть земли. Многие верят, что этот грунт способен исцелить от тех болезней, которые изматывали звезду, защитить от сепсиса, избавить от подагры и диабета.Эксперты считают, что люди сами себе создают кумира, придумывая разные небылицы и приходя к месту захоронения певицы, чтобы «зарядить» воду или крема. Православный священник Дионисий Свечников в одном из интервью отметил: сама по себе могильная земля не обладает чудесными свойствами, и только «по вере она может помочь человеку».