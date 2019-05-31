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СМИ: Фанаты с целью «исцелиться» добавляют землю с могилы Юлии Началовой в еду

Фанаты Юлии Началовой практически причислили ее к «святым» и верят, что земля с ее могилы может исцелить. Как сообщают отечественные СМИ, суеверные поклонники певицы грунт с места ее захоронения добавляют в еду.
СМИ: Фанаты с целью «исцелиться» добавляют землю с могилы Юлии Началовой в еду

Согласно народным поверьям, земля, взятая на могиле святого, обладает целебными свойствами, способна избавить от зубной боли и излечить от любого недуга. Знахари рекомендуют прикладывать ее к больным местам, добавлять в чай и супы. Говорят, почву с таких мест захоронения полезно хранить дома у иконы.

По неизвестной причине фанаты Началовой считают ее святой, хотя певицу таковой не объявляли и не канонизировали. Однако все больше людей появляется на могиле знаменитости с целью взять для себя горсть земли. Многие верят, что этот грунт способен исцелить от тех болезней, которые изматывали звезду, защитить от сепсиса, избавить от подагры и диабета.
СМИ: Фанаты с целью «исцелиться» добавляют землю с могилы Юлии Началовой в еду

Эксперты считают, что люди сами себе создают кумира, придумывая разные небылицы и приходя к месту захоронения певицы, чтобы «зарядить» воду или крема. Православный священник Дионисий Свечников в одном из интервью отметил: сама по себе могильная земля не обладает чудесными свойствами, и только «по вере она может помочь человеку».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:53

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