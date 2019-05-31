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Ксения Бородина осудила «тяжелый люкс» и поддержала «инстаграмщиц»

Звезда «Дома-2» Ксения Бородина высказалась по поводу свежей серии скандально-известного YouTube-шоу своей коллеги Ксении Собчак. Телезнаменитость раскритиковала «тяжелый люкс» и заняла сторону «инстаграмщиц».

Ксения Бородина осудила «тяжелый люкс» и поддержала «инстаграмщиц»

На днях супруга Максима Виторгана представила миру свой очередной выпуск шоу под названием «Осторожно, Собчак!», в котором она решила обсудить феномен «инстаграмщиц». Для съемок Ксения собрала известных бизнес-леди, а также популярных моделей из Instagram. Нужно сказать, что во время съемок на площадке разгорелась очень серьезная дискуссия.

Дело в том, что «тяжелый люкс» в пух и прах раскритиковал авторитетность девушек, которые смогли прославиться только благодаря соцсетям. Отметим, что новая серия шоу «Осторожно, Собчак!» буквально «взорвала» Интернет. Сейчас в Сети весьма активно обсуждают этот выпуск, а некоторые знаменитости даже высказывают свое мнение в личных микроблогах.

В их числе оказалась и Бородина, которая обвинила у себя на страничке популярных бизнесвумен в зависти. По словам Ксении, эти предпринимательницы вошли в категорию «тяжелый люкс» только потому, что вышли замуж за довольно богатых мужчин, которые и открыли им «свой» бизнес.

Ксения Бородина осудила «тяжелый люкс» и поддержала «инстаграмщиц»

«Они стали «самодостаточными», и теперь им с молодыми телочками из Инстаграма стыдно в одном обществе находиться», - подчеркнула ведущая «Дома-2».

Также Бородина указала на то, что «инстаграмщицы» используют тренд современности для того, чтобы заработать, а вот «тяжелый люкс» - чтобы не уйти в иной мир от одиночества.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:05

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