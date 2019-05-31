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ГМ-грибок помог учёным в борьбе с малярией

ГМ-грибок, уничтоживший 99 процентов насекомых, помог учёным в борьбе с малярией. Искусственно встроенный нейротоксин Hybrid показал эффективность метода в условиях, близких к реальным.
ГМ-грибок помог учёным в борьбе с малярией

Американские учёные провели в деревне Буркина Фасо совместно с местными специалистами ряд испытаний гриба Metarhizium, который уничтожил большую часть популяции малярийных комаров. Обычная форма грибка снизила число укусов насекомых после распыления в хижинах жителей Танзании. Для максимального эффекта учёные встроили в геном нейротоксин, к которому комары не выработали устойчивость.

Чтобы опробовать метод в реальных условиях, экспериментаторы поместили в хижины с животными несколько популяций комаров, окружив помещения москитной сеткой. В каждое запустили 100 личинок, устойчивых к инсектицидам. На полотна ткани, куда садились насекомые, учёные нанесли масло с грибными спорами, а также без них либо с менее вредным составом, не включающим Hybrid.

По итогам опыта выяснилось, что грибок животных не отпугнул. 79 процентов комаров заразились смертельными ГМ-спорами, 72 - более безопасными. При том, что контрольная популяция насекомых уменьшилась незначительно, от модифицированного Metarhizium они погибали наиболее активно.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:32

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