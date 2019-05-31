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На орбиту вывели мощнейший российский спутник «Ямал-601»

Сегодня был выведен на орбиту телекоммуникационный космический аппарат получивший название «Ямал-601». Также сообщается, что данный спутник является самым мощным в Российской Федерации.

На орбиту вывели мощнейший российский спутник «Ямал-601»

Сегодня ракетоноситель «Протон-М» вывел на орбиту мощнейший российский спутник под названием «Ямал-601», который в течение следующих 15 лет будет обеспечивать скоростной Интернет и высококачественную связь не только в России, но и в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Особо отмечается, что запуск для этого носителя стал первым в текущем году. По полученной информации, «Ямал-601» заменил на орбите своего предшественника - «Ямал-202».

Ракета «Протон» на борту с «Ямал-601» стартовала с космодрома Байконур. В течение нескольких минут от 3 ступеней отделился специальный разгонный блок. Затем еще 9 часов ракета поднимала аппарат на высоту приблизительно в 36 000 километров от Земли. На данный момент сообщается, что запуск прошел успешно, и спутник принят на управление.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:20

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