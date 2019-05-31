На орбиту вывели мощнейший российский спутник «Ямал-601»





Сегодня ракетоноситель «Протон-М» вывел на орбиту мощнейший российский спутник под названием «Ямал-601», который в течение следующих 15 лет будет обеспечивать скоростной Интернет и высококачественную связь не только в России, но и в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Особо отмечается, что запуск для этого носителя стал первым в текущем году. По полученной информации, «Ямал-601» заменил на орбите своего предшественника - «Ямал-202».Ракета «Протон» на борту с «Ямал-601» стартовала с космодрома Байконур. В течение нескольких минут от 3 ступеней отделился специальный разгонный блок. Затем еще 9 часов ракета поднимала аппарат на высоту приблизительно в 36 000 километров от Земли. На данный момент сообщается, что запуск прошел успешно, и спутник принят на управление.