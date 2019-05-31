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Гоша Куценко рассказал об обещании себе стать актером после ограбления в Амстердаме

Гоша Куценко в эфире радиостанции «Серебряный дождь» рассказал о неприятном происшествии, случившемся с ним в Амстердаме много лет назад. Студента Школы-студии МХАТ пытались ограбить, а он пообещал себе: если выживет – обязательно станет актером.
Гоша Куценко рассказал об обещании себе стать актером после ограбления в Амстердаме

В 1991 году в Москву прибыла группа студентов из Нидерландов по программе обмена. Подруга Куценко познакомилась с одним из молодых голландцев и договорилась, что они приедут к нему в гости. Вскоре учащийся Школы-студии МХАТ отправился Амстердам, где провел несколько дней. Перед возвращением в Россию Куценко приобрел себе модные сапоги. Обувь оказалась на три размера меньше, чем нужно, и сильно натерла студенту ноги. К тому же, он заблудился в чужом городе. Встретив в переулке парня и девушку, актер попросил провести его до района, где он проживал.

Молодой человек решил выдать себя за известного актера, рассказал попутчикам, что давно в профессии, играл у самого Стивена Спилберга. Вдруг незнакомец набросился на него с ножом и потребовал денег. Куценко оказал сопротивление, но на помощь грабителю пришла его девушка и ударила оппонента камнем по голове. Знаменитость в тот момент загадал: если выживет, обязательно станет актером.
Гоша Куценко рассказал об обещании себе стать актером после ограбления в Амстердаме

Очнулся студент в больнице. Врачи с трудом стянули с него тесные сапоги. Вернувшись в Москву, Куценко твердо решил исполнить свое обещание. «Теперь несу этот крест», - отметил актер в рамках радиопрограммы «Что-то хорошее».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:14

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