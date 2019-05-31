Ксения Бородина уверена, что Ольга Рапунцель живет «на показуху»

«Ты живешь на показуху! Ты понимаешь, вот это: «А у меня все хорошо! У меня цветы и любимый муж! У нас вообще все замечательно!» Знаешь, а у тебя вот здесь за спиной просто нож и ты: «Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это я, Ольга Рапунцель, и у меня замечательный муж!» Зачем?»,- обратилась Ксения к Ольге.

Всем известно, что Бородиной всегда достаточно легко удается разоблачать участников телепроекта «Дом-2». В частности это касается «брендового» семейства Рапунцель-Дмитренко. Напомним, что не так давно Ольга узнала об измене Дмитрия, после чего, не переставая, лила в Периметре слезы и указывала на то, что теперь не представляет своей жизни с предателем.Впрочем, на днях длинноволосая красавица взяла себя в руки и от ее переживаний не осталось и следа. Сама Ольга объясняет свое состояние весьма просто. По словам Рапунцель, она очень дорожит своей семьей и не хочет усложнять и без того тяжелое положение.Однако Бородина уверена, что Рапунцель живет «на показуху», и сейчас ею движет вовсе не благородство, а жажда наживы и желание заработать на телестройке «Дом-2» любой ценой. В Сети появился видеоролик, на котором Ксения заявляет, что больше не может спокойно наблюдать за тем, как ведет себя Ольга.Как утверждает телеведущая, Рапунцель явно хочет ночью воткнуть нож в спину Дмитренко за то, что он ей изменял.