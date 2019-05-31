Ксения Бородина уверена, что Ольга Рапунцель живет «на показуху»
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина убеждена, что одна из ее подопечных живет «на показуху». Как считает телезнаменитость, Ольга Рапунцель находится на грани срыва.
Всем известно, что Бородиной всегда достаточно легко удается разоблачать участников телепроекта «Дом-2». В частности это касается «брендового» семейства Рапунцель-Дмитренко. Напомним, что не так давно Ольга узнала об измене Дмитрия, после чего, не переставая, лила в Периметре слезы и указывала на то, что теперь не представляет своей жизни с предателем.
Впрочем, на днях длинноволосая красавица взяла себя в руки и от ее переживаний не осталось и следа. Сама Ольга объясняет свое состояние весьма просто. По словам Рапунцель, она очень дорожит своей семьей и не хочет усложнять и без того тяжелое положение.
Однако Бородина уверена, что Рапунцель живет «на показуху», и сейчас ею движет вовсе не благородство, а жажда наживы и желание заработать на телестройке «Дом-2» любой ценой. В Сети появился видеоролик, на котором Ксения заявляет, что больше не может спокойно наблюдать за тем, как ведет себя Ольга.
Как утверждает телеведущая, Рапунцель явно хочет ночью воткнуть нож в спину Дмитренко за то, что он ей изменял.
Всем известно, что Бородиной всегда достаточно легко удается разоблачать участников телепроекта «Дом-2». В частности это касается «брендового» семейства Рапунцель-Дмитренко. Напомним, что не так давно Ольга узнала об измене Дмитрия, после чего, не переставая, лила в Периметре слезы и указывала на то, что теперь не представляет своей жизни с предателем.
Впрочем, на днях длинноволосая красавица взяла себя в руки и от ее переживаний не осталось и следа. Сама Ольга объясняет свое состояние весьма просто. По словам Рапунцель, она очень дорожит своей семьей и не хочет усложнять и без того тяжелое положение.
Однако Бородина уверена, что Рапунцель живет «на показуху», и сейчас ею движет вовсе не благородство, а жажда наживы и желание заработать на телестройке «Дом-2» любой ценой. В Сети появился видеоролик, на котором Ксения заявляет, что больше не может спокойно наблюдать за тем, как ведет себя Ольга.
Как утверждает телеведущая, Рапунцель явно хочет ночью воткнуть нож в спину Дмитренко за то, что он ей изменял.
«Ты живешь на показуху! Ты понимаешь, вот это: «А у меня все хорошо! У меня цветы и любимый муж! У нас вообще все замечательно!» Знаешь, а у тебя вот здесь за спиной просто нож и ты: «Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это я, Ольга Рапунцель, и у меня замечательный муж!» Зачем?»,- обратилась Ксения к Ольге.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:06