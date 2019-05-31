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Ольга Бузова призналась Тимуру Батрутдинову, что в 18 лет не получала удовольствие от секса

Новоиспеченная исполнительница Ольга Бузова призналась Тимуру Батрутдинову в YouTube-шоу «Есть Вопросы» в том, что в 18 лет не получала удовольствие от интимных отношений. По словам знаменитости, она даже думала о том, что проблема на самом деле в ней.

Ольга Бузова призналась Тимуру Батрутдинову, что в 18 лет не получала удовольствие от секса

Не секрет, что фолловеры то и дело обсуждают одиночество Бузовой. В свою очередь сама Ольга не единожды указывала на то, что уже на протяжении нескольких лет не занималась «волшебством», чего ей очень не хватает.

На днях в Сеть вышел свежий выпуск шоу «Есть Вопросы», где у Бузовой и Батрутдинова появилась уникальная возможность задать друг другу самые пикантные и интересные вопросы. К слову, если собеседник не верит в ответ своего приятеля, он может нажать на педаль, расположенную под столом.

Стоит отметить, что резидент «Comedy Club» задавал телеведущей реалити-шоу «Дом-2» в некоторые моменты весьма провокационные вопросы, многие из которых касались ее интимной жизни. К примеру, Батрутдинов поинтересовался у Бузовой, имитировала ли она хоть когда-то во время секса удовлетворение.

Ольга Бузова призналась Тимуру Батрутдинову, что в 18 лет не получала удовольствие от секса

Нужно сказать, что этот вопрос немного смутил Ольгу, поэтому она поспешила спросить у Тимура, почему его интересует эта тема. Как бы то ни было, но дать ответ на поставленный вопрос певице пришлось.

«Я могу честно сказать. Я не очень люблю говорить на эту тему публично! Мой первый молодой человек был в возрасте 18 лет, и я тогда не получала удовольствие от соития. Я не понимала, может со мной что-то не так. Поэтому вот давно еще - да, было дело!» - призналась Бузова Батрутдинову.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:41

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