Ольга Бузова призналась Тимуру Батрутдинову, что в 18 лет не получала удовольствие от секса

«Я могу честно сказать. Я не очень люблю говорить на эту тему публично! Мой первый молодой человек был в возрасте 18 лет, и я тогда не получала удовольствие от соития. Я не понимала, может со мной что-то не так. Поэтому вот давно еще - да, было дело!» - призналась Бузова Батрутдинову.



