«Яндекс» представил Владимиру Путину программу для анализа усталости водителей





Компания уже протестировала программу в машинах сервиса «Яндекс.Такси». В будущем Yandex Signal Q1 планируют адаптировать к приложению «Таксометр». Водителям сервиса, часто проявляющим невнимательность или теряющим концентрацию при движении на проезжей части, доступ к заказам ограничат. До конца 2019 года «Яндекс» намерен установить камеры, анализирующие степень усталости шофера, в 5000 авто. На данный момент компания обсуждает с регионами вопрос о закупках этого устройства.Уникальную камеру Путину представили наряду с другими отечественными разработками в области ИИ перед обсуждением темы развития данных технологий. Как отметили представители «Яндекс», их камера, работая в реальном времени, способна отслеживать 68 точек на лице автомобилиста. Это позволяет программе вести мониторинг поворота головы водителя, его взгляда, частоты моргания. Алгоритм, замечая признаки усталости, подает предупреждающий сигнал.