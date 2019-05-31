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«Яндекс» представил Владимиру Путину программу для анализа усталости водителей

ТОП-менеджер компании «Яндекс» Тигран Худавердян ознакомил Владимира Путина с новой фирменной разработкой Yandex Signal Q1, представляющей собой камеру с ИИ размером со смартфон. Устройство, устанавливающееся в автомобиле напротив водителя, призвано анализировать уровень его внимания посредством технологии компьютерного зрения.
«Яндекс» представил Владимиру Путину программу для анализа усталости водителей

Компания уже протестировала программу в машинах сервиса «Яндекс.Такси». В будущем Yandex Signal Q1 планируют адаптировать к приложению «Таксометр». Водителям сервиса, часто проявляющим невнимательность или теряющим концентрацию при движении на проезжей части, доступ к заказам ограничат. До конца 2019 года «Яндекс» намерен установить камеры, анализирующие степень усталости шофера, в 5000 авто. На данный момент компания обсуждает с регионами вопрос о закупках этого устройства.

Уникальную камеру Путину представили наряду с другими отечественными разработками в области ИИ перед обсуждением темы развития данных технологий. Как отметили представители «Яндекс», их камера, работая в реальном времени, способна отслеживать 68 точек на лице автомобилиста. Это позволяет программе вести мониторинг поворота головы водителя, его взгляда, частоты моргания. Алгоритм, замечая признаки усталости, подает предупреждающий сигнал.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:20

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