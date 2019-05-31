«Яндекс» представил Владимиру Путину программу для анализа усталости водителей
ТОП-менеджер компании «Яндекс» Тигран Худавердян ознакомил Владимира Путина с новой фирменной разработкой Yandex Signal Q1, представляющей собой камеру с ИИ размером со смартфон. Устройство, устанавливающееся в автомобиле напротив водителя, призвано анализировать уровень его внимания посредством технологии компьютерного зрения.
Компания уже протестировала программу в машинах сервиса «Яндекс.Такси». В будущем Yandex Signal Q1 планируют адаптировать к приложению «Таксометр». Водителям сервиса, часто проявляющим невнимательность или теряющим концентрацию при движении на проезжей части, доступ к заказам ограничат. До конца 2019 года «Яндекс» намерен установить камеры, анализирующие степень усталости шофера, в 5000 авто. На данный момент компания обсуждает с регионами вопрос о закупках этого устройства.
Уникальную камеру Путину представили наряду с другими отечественными разработками в области ИИ перед обсуждением темы развития данных технологий. Как отметили представители «Яндекс», их камера, работая в реальном времени, способна отслеживать 68 точек на лице автомобилиста. Это позволяет программе вести мониторинг поворота головы водителя, его взгляда, частоты моргания. Алгоритм, замечая признаки усталости, подает предупреждающий сигнал.
Компания уже протестировала программу в машинах сервиса «Яндекс.Такси». В будущем Yandex Signal Q1 планируют адаптировать к приложению «Таксометр». Водителям сервиса, часто проявляющим невнимательность или теряющим концентрацию при движении на проезжей части, доступ к заказам ограничат. До конца 2019 года «Яндекс» намерен установить камеры, анализирующие степень усталости шофера, в 5000 авто. На данный момент компания обсуждает с регионами вопрос о закупках этого устройства.
Уникальную камеру Путину представили наряду с другими отечественными разработками в области ИИ перед обсуждением темы развития данных технологий. Как отметили представители «Яндекс», их камера, работая в реальном времени, способна отслеживать 68 точек на лице автомобилиста. Это позволяет программе вести мониторинг поворота головы водителя, его взгляда, частоты моргания. Алгоритм, замечая признаки усталости, подает предупреждающий сигнал.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:20