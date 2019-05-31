Эксперты составили рейтинг бюджетных семейных авто





Рейтинг бюджетных возглавляет LADA Largus от отечественного производителя «АвтоВАЗ». Авто является экономным (семь литров топлива на 100 км), имеет вместительный багажник на 560 литров, а стоимость составляет около 500 тысяч рублей. Второе место досталось Hyundai Solaris, являющийся детищем совместного производства Южной Кореи и РФ. Стоимость модели составляет около 600 тысяч рублей, а машина, по отзывам владельцев, достаточно проста в управлении и практичная в обслуживании. Тройку лидеров замыкает Lexus CT200. Данное авто получило самые высокие баллы после проведения краш-тестов, что свидетельствует о высокой безопасности. В машине предусмотрены места для четырех пассажиров и водителя, также отмечается комфортная езда на дальние расстояния.Четвертая и пятая строчки отведены для Mazda 3 и Toyota Camry соответственно. Первая модель получила просторный салон, привлекательный внешний вид и высокий уровень безопасности. Вторая может похвастаться практичностью, элегантностью и надежностью.