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Эксперты составили рейтинг бюджетных семейных авто

Эксперты составили рейтинг бюджетных семейных автомобилей. По словам специалистов, данная категория машин должна включать безопасные и надежные модели.
Эксперты составили рейтинг бюджетных семейных авто

Рейтинг бюджетных возглавляет LADA Largus от отечественного производителя «АвтоВАЗ». Авто является экономным (семь литров топлива на 100 км), имеет вместительный багажник на 560 литров, а стоимость составляет около 500 тысяч рублей. Второе место досталось Hyundai Solaris, являющийся детищем совместного производства Южной Кореи и РФ. Стоимость модели составляет около 600 тысяч рублей, а машина, по отзывам владельцев, достаточно проста в управлении и практичная в обслуживании. Тройку лидеров замыкает Lexus CT200. Данное авто получило самые высокие баллы после проведения краш-тестов, что свидетельствует о высокой безопасности. В машине предусмотрены места для четырех пассажиров и водителя, также отмечается комфортная езда на дальние расстояния.

Четвертая и пятая строчки отведены для Mazda 3 и Toyota Camry соответственно. Первая модель получила просторный салон, привлекательный внешний вид и высокий уровень безопасности. Вторая может похвастаться практичностью, элегантностью и надежностью.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 03:09

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