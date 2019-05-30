Ученые рассказали о возможной причине вымирания неандертальцев





Расчеты экспертов показали, что даже незначительное сокращение в фертильности могло привести к исчезновению этого вида. Проблема бездетности, предположительно, затрагивала не всех, а лишь молодых девушек, сообщила одна из авторов Анна Деджоанни. Специалисты не ставили цель выяснить, что именно могло погубить эту линию людей, а пытались выяснить, как происходил процесс вымирания.Палеогенетики отвергают версии о том, что фактором для вымирания представителя рода людей была война или эпидемия. Популяция неандертальцев сокращалась на протяжении 10 тысяч лет. Для того, чтобы спровоцировать вымирание вида в течении нескольких тысяч лет древним женщинам достаточно было сократить свою плодовитость на 2-3%. Если в один из моментов фертильность упала а 5 или 8% - это привело к полному исчезновению неандертальцев, заключили исследователи.