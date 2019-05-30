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Ученые рассказали о возможной причине вымирания неандертальцев

Сотрудники университета Марселя в Экс-ан-Прованс выдвинули новую теорию, относящуюся к исчезновению неандертальцев. Французские эволюционисты называют возможной причиной вымирания древних людей бесплодие женщин.

Ученые рассказали о возможной причине вымирания неандертальцев

Расчеты экспертов показали, что даже незначительное сокращение в фертильности могло привести к исчезновению этого вида. Проблема бездетности, предположительно, затрагивала не всех, а лишь молодых девушек, сообщила одна из авторов Анна Деджоанни. Специалисты не ставили цель выяснить, что именно могло погубить эту линию людей, а пытались выяснить, как происходил процесс вымирания.

Палеогенетики отвергают версии о том, что фактором для вымирания представителя рода людей была война или эпидемия. Популяция неандертальцев сокращалась на протяжении 10 тысяч лет. Для того, чтобы спровоцировать вымирание вида в течении нескольких тысяч лет древним женщинам достаточно было сократить свою плодовитость на 2-3%. Если в один из моментов фертильность упала а 5 или 8% - это привело к полному исчезновению неандертальцев, заключили исследователи.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:34

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