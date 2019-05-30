Компания Suzuki презентовала в РФ лимитированную версию кроссовера SX4
Японский автомобильный бренд Suzuki представил в РФ лимитированный вариант кроссовера SX4. На российском рынке спецверсия Tabi появится в количестве 50 штук.
Новинка, разработанная совместными усилиями Suzuki и фирмы Pioneer, занимающейся выпуском аудио- и видеоэлектроники, получила предустановленную акустическую систему серии A, обеспечивающую мощное звучание. Интерьер автомобиля дополнен подчеркивающем уникальность специальной версии логотипом Tabi (с японского «путешествие»), появившимся на фирменных ворсовых коврах в багажнике и салоне, а также на приборной панели.
Кроссовер с оснащением, идентичным ТОП-комплектации модели GLX, наделен яркими аксессуарами и набором функций для комфортной езды. Специально для спецсерии Suzuki SX4 разработаны задние подкрылки для шумоизоляции, защитная сетка радиатора. Машина предлагается с двумя вариантами мотора: 25 экземпляров российские автолюбители получат с 1,6-литровым «атмосферником» и передним приводом, а вторую половину - с 1,4-литровым турбодвигателем и полным приводом.
Представитель лимитированной версии Tabi, в отличие от традиционного кроссовера, может похвастаться эксклюзивным оттенком кузова «серебристый металлик», эффектными боковыми молдингами и знаком спецсерии в виде иероглифов. Автомобиль SX4 Tabi уже сейчас можно заказывать у всех дилеров Suzuki в РФ. Покупатель вместе с машиной получает фирменную спортивную сумку, адаптер для зарядки и комплект «Премиум».
Новинка, разработанная совместными усилиями Suzuki и фирмы Pioneer, занимающейся выпуском аудио- и видеоэлектроники, получила предустановленную акустическую систему серии A, обеспечивающую мощное звучание. Интерьер автомобиля дополнен подчеркивающем уникальность специальной версии логотипом Tabi (с японского «путешествие»), появившимся на фирменных ворсовых коврах в багажнике и салоне, а также на приборной панели.
Кроссовер с оснащением, идентичным ТОП-комплектации модели GLX, наделен яркими аксессуарами и набором функций для комфортной езды. Специально для спецсерии Suzuki SX4 разработаны задние подкрылки для шумоизоляции, защитная сетка радиатора. Машина предлагается с двумя вариантами мотора: 25 экземпляров российские автолюбители получат с 1,6-литровым «атмосферником» и передним приводом, а вторую половину - с 1,4-литровым турбодвигателем и полным приводом.
Представитель лимитированной версии Tabi, в отличие от традиционного кроссовера, может похвастаться эксклюзивным оттенком кузова «серебристый металлик», эффектными боковыми молдингами и знаком спецсерии в виде иероглифов. Автомобиль SX4 Tabi уже сейчас можно заказывать у всех дилеров Suzuki в РФ. Покупатель вместе с машиной получает фирменную спортивную сумку, адаптер для зарядки и комплект «Премиум».
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:16