Компания Bose представила наушники Noise Cancelling Headphones 700с «умной» шумоизоляцией
Бренд Bose презентовал наушники, получившие название Noise Cancelling Headphones 700. Гарнитура, наделенная передовой системой «умного» шумоподавления, оценена в $400.
Инновационная технология позволяет пользователю персонализировать свою среду с 11 уровнями изоляции звука. Быстрым нажатием кнопки режима разговора можно приостановить музыку и включить окружающие шумы. Данная функция дает возможность человеку общаться, как при отсутствии гарнитуры. Американский производитель внедрил в модель Noise Cancelling Headphones 700 уникальную систему, объединяющую четыре микрофона для улавливания голоса владельца и устранения звуков вокруг.
Корпус новых наушников выполнен из нержавеющей стали в черном и серебристом цветах. Регулировка громкости, управление музыкой, ответ на звонки в модели осуществляется посредством сенсорной панели, а для вызова голосового помощника достаточно дважды по ней постучать. В устройстве имеется функция Bose AR, подсказывающая через совместимые сервисы заданный маршрут.
Наушники оснащены аккумулятором, рассчитанным на 20 часов автономной работы и заряжающимся за 15 минут после 3,5 часов использования. Производитель уже открыл на гарнитуру, оцененную в $400, предзаказы. Поступление новинки на рынок ожидается 20 июня.
Инновационная технология позволяет пользователю персонализировать свою среду с 11 уровнями изоляции звука. Быстрым нажатием кнопки режима разговора можно приостановить музыку и включить окружающие шумы. Данная функция дает возможность человеку общаться, как при отсутствии гарнитуры. Американский производитель внедрил в модель Noise Cancelling Headphones 700 уникальную систему, объединяющую четыре микрофона для улавливания голоса владельца и устранения звуков вокруг.
Корпус новых наушников выполнен из нержавеющей стали в черном и серебристом цветах. Регулировка громкости, управление музыкой, ответ на звонки в модели осуществляется посредством сенсорной панели, а для вызова голосового помощника достаточно дважды по ней постучать. В устройстве имеется функция Bose AR, подсказывающая через совместимые сервисы заданный маршрут.
Наушники оснащены аккумулятором, рассчитанным на 20 часов автономной работы и заряжающимся за 15 минут после 3,5 часов использования. Производитель уже открыл на гарнитуру, оцененную в $400, предзаказы. Поступление новинки на рынок ожидается 20 июня.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:54