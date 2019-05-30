Компания Bose представила наушники Noise Cancelling Headphones 700с «умной» шумоизоляцией

Инновационная технология позволяет пользователю персонализировать свою среду с 11 уровнями изоляции звука. Быстрым нажатием кнопки режима разговора можно приостановить музыку и включить окружающие шумы. Данная функция дает возможность человеку общаться, как при отсутствии гарнитуры. Американский производитель внедрил в модель Noise Cancelling Headphones 700 уникальную систему, объединяющую четыре микрофона для улавливания голоса владельца и устранения звуков вокруг.Корпус новых наушников выполнен из нержавеющей стали в черном и серебристом цветах. Регулировка громкости, управление музыкой, ответ на звонки в модели осуществляется посредством сенсорной панели, а для вызова голосового помощника достаточно дважды по ней постучать. В устройстве имеется функция Bose AR, подсказывающая через совместимые сервисы заданный маршрут.Наушники оснащены аккумулятором, рассчитанным на 20 часов автономной работы и заряжающимся за 15 минут после 3,5 часов использования. Производитель уже открыл на гарнитуру, оцененную в $400, предзаказы. Поступление новинки на рынок ожидается 20 июня.