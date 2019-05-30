АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новое свойство онкогена MYC
EUR 72.41 USD 64.91
Курс валют на 30.05.2019

Umidigi s3 Pro превзошел Xiaomi Redmi Note 7 Pro по возможностям камеры

Эксперты решили сравнить возможности камер на смартфонах Xiaomi Redmi Note 7 Pro и Umidigi s3 Pro. В результате специалисты пришли к выводу, что Umidigi превзошел своего конкурента.

Umidigi s3 Pro превзошел Xiaomi Redmi Note 7 Pro по возможностям камеры

Umidigi s3 Pro и Xiaomi Redmi Note 7 Pro оснащены 6,3 дюймовыми экранами, а также эти смартфоны очень похожи по своему дизайну. Umidigi получил глянцевую панель и корпус из керамики, а Xiaomi оснастили стеклянным задним корпусом. В этом смартфоне используется в качестве датчика изображения 48 Мг модуль Sony IMX586, но отличительной чертой девайса эксперты назвали особенности настройки.


Специалисты проверили устройство и заявили, что у камеры в Umidigi s3 Pro, контрастность, динамический диапазон и естественные цвета лучше, чем у конкурента. В некоторых режимах изображения, сделанные этим гаджетом при слабом освещении, выглядят ярче и четче. Сообщается, что в скором времени разработчики компании планируют выпустить новые обновления и добавить опции.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали лучшие продукты для
Мария Кравченко пожаловалась на
Овечкин поделился мнением о бронзе
Ученые открыли новое свойство онкогена
Алена Савкина призналась, что Илья
"Это не стыдно": Рита Дакота
Umidigi s3 Pro превзошел Xiaomi Redmi
Яна Рудковская возмущена «вторжением в
На продажу выставлен автомобиль BMW E30
Австралийские ученые назвали
Певец Alekseev тяжело переживает разрыв
В прямом эфире NASA из космоса заметили
Будучи в браке с Дакотой Влад
Медики предупреждают об увеличении
Аделина Сотникова отправилась отдыхать
Компания Rokid презентовала гарнитуру
Виктория Дайнеко пошутила над Сашей
Молодежь в РФ при поиске работы чаще
Специалисты разработали рекомендации по
Александр Ревва начал работу над
Загрязненный воздух вредит эндокринной
Ученые продолжают изучение феномена
Отец звезды «Дома-2» Ирины Пинчук умер
Шпагат Анастасии Волочковой внесен в
Владимир Зеленский отреагировал на
Смартфон Motorola Moto Z4 протестирован
Пропавший с телеэкранов Сергей
В Башкирии мужчина убил семилетнюю
Педиатры: Чтение вслух может повлиять
Александр Головин не будет играть в
Просмотреть все новости