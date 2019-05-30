Umidigi s3 Pro превзошел Xiaomi Redmi Note 7 Pro по возможностям камеры
Эксперты решили сравнить возможности камер на смартфонах Xiaomi Redmi Note 7 Pro и Umidigi s3 Pro. В результате специалисты пришли к выводу, что Umidigi превзошел своего конкурента.
Umidigi s3 Pro и Xiaomi Redmi Note 7 Pro оснащены 6,3 дюймовыми экранами, а также эти смартфоны очень похожи по своему дизайну. Umidigi получил глянцевую панель и корпус из керамики, а Xiaomi оснастили стеклянным задним корпусом. В этом смартфоне используется в качестве датчика изображения 48 Мг модуль Sony IMX586, но отличительной чертой девайса эксперты назвали особенности настройки.
Специалисты проверили устройство и заявили, что у камеры в Umidigi s3 Pro, контрастность, динамический диапазон и естественные цвета лучше, чем у конкурента. В некоторых режимах изображения, сделанные этим гаджетом при слабом освещении, выглядят ярче и четче. Сообщается, что в скором времени разработчики компании планируют выпустить новые обновления и добавить опции.
Umidigi s3 Pro и Xiaomi Redmi Note 7 Pro оснащены 6,3 дюймовыми экранами, а также эти смартфоны очень похожи по своему дизайну. Umidigi получил глянцевую панель и корпус из керамики, а Xiaomi оснастили стеклянным задним корпусом. В этом смартфоне используется в качестве датчика изображения 48 Мг модуль Sony IMX586, но отличительной чертой девайса эксперты назвали особенности настройки.
Специалисты проверили устройство и заявили, что у камеры в Umidigi s3 Pro, контрастность, динамический диапазон и естественные цвета лучше, чем у конкурента. В некоторых режимах изображения, сделанные этим гаджетом при слабом освещении, выглядят ярче и четче. Сообщается, что в скором времени разработчики компании планируют выпустить новые обновления и добавить опции.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:14