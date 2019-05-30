Певец Alekseev тяжело переживает разрыв отношений с девушкой





Никита Алексеев долгое время состоял в отношениях с девушкой, однако молодые люди не смогли найти общий язык и прекратили общение. Каждая из сторон болезненно восприняла разрыв. Alekseev признается, что ему до сих пор сложно говорить на эту тему, потому он старается не афишировать подробности личной жизни. Он не сторонник принципа о том, что счастье любит тишину. Потому если какие-либо изменения произойдут, он сообщит о них поклонникам сам.После необыкновенно чувственного выступления артиста с солисткой группы «ВИА Гра» Ульяной Синецкой поклонники заподозрили, что между молодыми людьми вспыхнули чувства. Они часто проводили время вместе, что стало поводом для распространения слухов. Никита Алексеев не спешит рассказывать фанатам о том, что происходит между ним и Ульяной Синецкой. Так только ему захочется сделать личное публичным, он сразу же сообщит все поклонникам.