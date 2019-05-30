Австралийские ученые назвали неожиданную опасность стрессов для беременных женщин





Исследователи проанализировали данные 643 20-летних парней и их матерей. 63% участниц в первые 18 недель беременности столкнулись со стрессовыми ситуациями, такими как: переезд, смерть родного человека, финансовые сложности, потеря работы. Некоторые женщины переживали не одно потрясение.В ходе научной работы оказалось, что сыновья этих матерей во взрослой жизни имели проблемы с фертильностью. У молодых людей сокращалось количество сперматозоидов на 36%, а их подвижность снижалась на 12%. У таких мужчин на 11% понижался уровень тестостерона, в отличие от тех, чьи матери не переживали стрессовых событий.