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Австралийские ученые назвали неожиданную опасность стрессов для беременных женщин

В Университете Западной Австралии ученые назвали неожиданную опасность постоянных стрессов для беременных женщин. Негативные эмоции на раннем этапе вынашивания ребенка может лишить в будущем женщину внуков, сообщается в Human Reproduction.

Австралийские ученые назвали неожиданную опасность стрессов для беременных женщин

Исследователи проанализировали данные 643 20-летних парней и их матерей. 63% участниц в первые 18 недель беременности столкнулись со стрессовыми ситуациями, такими как: переезд, смерть родного человека, финансовые сложности, потеря работы. Некоторые женщины переживали не одно потрясение.

В ходе научной работы оказалось, что сыновья этих матерей во взрослой жизни имели проблемы с фертильностью. У молодых людей сокращалось количество сперматозоидов на 36%, а их подвижность снижалась на 12%. У таких мужчин на 11% понижался уровень тестостерона, в отличие от тех, чьи матери не переживали стрессовых событий.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:47

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